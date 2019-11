«Tous les joueurs de hockey noirs ont déjà été la cible d’une insulte raciale» - Wayne Simmonds

« Je te garantis que tous les joueurs de hockey noirs ont déjà été la cible d’une insulte raciale, que ce soit quand ils étaient plus jeunes ou plus tard dans leur carrière. C’est un sujet que les gens n’aiment pas aborder parce que ça les rend mal à l’aise. J’espère que cet incident permettra de mettre en lumière ce problème et aura un impact positif sur le monde du hockey. »

Wayne Simmonds a exaucé ce souhait à la suite de la controverse entourant l’entraîneur en chef des Flames de Calgary, Bill Peters, et Akim Aliu, qui a dénoncé les propos racistes de Peters lorsqu’il dirigeait les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine.

Simmonds, un ailier des Devils du New Jersey, avait été la cible d’un geste raciste quand il était avec les Flyers de Philadelphie. Lors d’un match préparatoire à London, en Ontario, entre les Flyers et les Red Wings de Detroit en septembre 2010, un spectateur avait lancé une banane sur la glace alors que Simmonds s’élançait en tirs de barrage.

Questionné à savoir s’il a déjà vécu un autre incident triste du genre, l’Ontarien de 31 ans a offert la réflexion suivante.

« Il y a toujours quelque chose qui peut se produire, quelqu’un qui dit quelque chose en marmonnant, vous l’entendez. Vous connaissez l’intention de la personne selon le ton qu’elle emploie, si elle veut être mesquine ou non. Ça se produit, vous ne pouvez pas y échapper. Cette fois, Akim ne pouvait plus garder ça en dedans. »

Moment marquant

Simmonds aimerait que l’histoire de Bill Peters se transforme en moment marquant.

« Je l’espère. Vous ne voulez jamais entendre des choses comme celle-là, c’est très décourageant. Pour les personnes de descendance africaine ou les personnes de couleur, quand quelque chose comme ça se produit avec une personne qui contrôle d’une certaine manière votre destin, c’est quelque chose qui doit être révisé. »

P.K. Subban a aussi ajouté sa voix en guise de solidarité à Aliu.

« Je connais Akim depuis qu’on a 6 ou 7 ans, nos familles se connaissent bien, a expliqué l’ancien défenseur du Canadien. C’est un bon gars, mais je ne connais pas tout de son histoire. Je ne peux donc pas commenter. N’empêche, cette histoire laisse un goût amer dans la bouche de tout le monde. Tout ce qu’on fait doit être axé sur la croissance du hockey. »

Mauvaises excuses

Toujours à l’emploi des Flames malgré les propos racistes soulevés par Aliu et les abus physiques dénoncés par le défenseur Michal Jordan, Peters a écrit une lettre d’excuse qu’il a transmise à son directeur général, Brad Treliving.

Aliu, qui est originaire du Nigéria, a rapidement réagi à cette lettre.

« J’ai lu le communiqué de Bill Peters que je trouve trompeur, de mauvaise foi et préoccupant, a-t-il mentionné. J’ai accepté une invitation de la LNH pour une rencontre visant à discuter de la situation. En tout respect pour cette procédure, je ne répondrai pas publiquement à ce propos. Je ne parlerai pas du racisme et de la discrimination que j’ai vécus d’ici la fin de cet entretien. »

Les Flames et la LNH font présentement enquête sur Peters.

Par ailleurs, Hockey Québec misera sur l’éducation de ses entraîneurs pour éviter des histoires semblables. Dans la foulée des dénonciations des joueurs de hockey professionnels, le directeur de la régie de Hockey Québec, Yvan Dallaire, affirme que l’organisation ne tolère pas ces agissements.

« On regarde ce qui se passe dans la Ligue nationale, mais on est préoccupé davantage par ce qui se passe dans les arénas du Québec, a-t-il dit. Depuis plusieurs années, on ne tolère aucunement ce genre de pratiques, qui sont, selon nous, dépassées.»