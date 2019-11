Les Hardings: finesse et intelligence

L’acteur livre un moment-choc lorsqu’il apprend que c’est bel et bien son train qui a enflammé Lac-Mégantic. Et aussi, lorsqu’il énumère les prénoms des 47 victimes. Des personnes qui se sont retrouvées dans sa tête et autour de lui dans sa résidence à la suite de la tragédie.

Les Hardings part d’une démarche documentaire de l’auteure qui a voulu en apprendre plus sur le cheminot. En abordant les thématiques de la responsabilité, de la culpabilité et du deuil par l’entremise d’une tragédie réelle, Alexia Bürger touche la cible. Et elle le fait avec de belles touches d’humour et avec respect pour les victimes et aux survivants à qui la pièce est dédiée. Intelligent et réussi.