Les Remparts renversés à domicile

Les Remparts ont bousillé une avance de deux buts et les Tigres de Victoriaville ont quitté le Centre Vidéotron, à Québec, avec une victoire de 4 à 3, jeudi.

Après 20 minutes de jeu, la formation locale menait 2 à 0, mais les Tigres ont répliqué en inscrivant trois buts en un peu moins de six minutes lors du deuxième engagement, par l’entremise de Jérôme Gravel, Alex DeGagné et Edouard Ouellet.

Photo Pascal Huot

Gravel a inscrit son deuxième but du match, ce qui s’avérait aussi être le but gagnant, avec moins de six minutes à jouer au troisième vingt.

Le gardien des Remparts Emerik Despatie a connu une sortie difficile, allouant quatre buts sur 19 lancers. Son vis-à-vis, Tristan Côté-Cazenave, a arrêté 27 des 30 rondelles dirigées vers lui.

Photo Pascal Huot

L’Océanic défait les meilleurs

À Rimouski, deux des meilleures équipes du classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) s’affrontaient et c’est finalement l’Océanic qui en est sorti vainqueur par la marque de 3 à 1 aux dépens du Phoenix de Sherbrooke.

La formation bas-laurentienne s’est toutefois payé une petite frousse en fin de match. En avance 3 à 0 avec moins de dix minutes à jouer, l’Océanic a vu Benjamin Tardif réduire l’écart à deux buts, alors que Julien Anctil a ramené son équipe à un but des locaux avec une trentaine de secondes à jouer dans le match.

Jeffrey Durocher a été le meilleur attaquant de la troupe de Serge Beausoleil avec une récolte de deux buts. Le gardien de l’Océanic, Raphaël Audet, a quant à lui réalisé 32 arrêts dans la victoire.

Victoire collective des Saguenéens

À Chicoutimi, 11 des 18 patineurs des Saguenéens ont récolté au moins un point dans une victoire de 5 à 2 face aux Olympiques de Gatineau.

L’espoir du Canadien de Montréal Samuel Houde a récolté deux points, tout comme son coéquipier Justin Ducharme. Le gardien Alexis Shank a pour sa part réalisé 23 arrêts pour récolter la victoire.

Chicoutimi a été particulièrement efficace sur son avantage numérique, convertissant deux de ses quatre occasions en pareilles circonstances.

Quatre points pour Maxim Trépanier

À Acadie-Bathurst, les Mooseheads de Halifax ont profité d’une performance de quatre points de Maxim Trépanier pour récolter une victoire de 6 à 3 contre le Titan.

L’attaquant des Mooseheads a inscrit les deux derniers buts des siens, en plus de récolter l’une de ses deux mentions d’aide sur le but gagnant de son équipe.

Raphaël Lavoie, Benoit-Olivier Groulx et Jason Horvath ont aussi participé de façon significative aux buts des Mooseheads, récoltant trois points chacun.