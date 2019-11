Mélanie Ghanimé : au Portugal en solo pour ses 40 ans

MONTRÉAL – Mélanie Ghanimé a célébré ses 40 ans en février dernier, mais ce n’est qu’à la fin août qu’elle s’est offert son cadeau : un voyage en solo au Portugal.

«J’ai fait Porto, Lisbonne, Albufeira et, pour la première fois de ma vie, j’ai fait du scooter seule sur l’autoroute, sur 100 kilomètres. J’ai crié tout le long! Je me faisais dépasser par des voitures à 160 km/h. Moi, j’allais à 110 et je tremblais... Je capotais! Mais j’en suis sortie grandie! (rires)», a ricané l’humoriste, qui s’était déplacée pour la première du spectacle de son amie Mélanie Couture, au Théâtre Plaza, mercredi.