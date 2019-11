Morts dans silo à grain en Beauce: le manque de planification a coûté la vie à un fermier et son employé

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI La CNESST a dévoilé son rapport, jeudi, plus d’un an après le décès de Dany Rodrigue, 45 ans, qui était propriétaire de la ferme laitière Rodveil Holstein, à Saint-Simon-les-Mines, et de son employé Axel Josué Saloj Micalux, 23 ans.