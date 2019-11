Opération Nez rouge lance sa 36e campagne

Opération Nez rouge lance vendredi soir sa 36e campagne de raccompagnement pour les Fêtes.

A partir de vendredi soir, et ce jusqu’au 31 décembre inclusivement, les automobilistes qui ne se sentiront pas en état de prendre le volant pourront rentrer chez eux en toute sécurité.

Quelque 55 000 bénévoles enfileront cette année le dossard route de l’organisation pour répondre aux appels des citoyens et sillonner les routes dans une centaine de communautés au pays, dont 62 au Québec.

Cette année encore, en plus de pouvoir composer le 1 866 DESJARDINS, les utilisateurs pourront utiliser l’application mobile gratuite pour demander un raccompagnement. L’application offre plusieurs options pratiques, comme une fonction de géolocalisation permettant de connaître le numéro de la centrale la plus proche et le temps d’attente estimé.

En 2018, les bénévoles de l’Opération Nez rouge ont effectué 73 150 raccompagnements à travers le pays, dont 55 720 raccompagnements au Québec.