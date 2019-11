Peter Karmanos «aurait immédiatement congédié Bill Peters»

L'ancien propriétaire des Hurricanes de la Caroline Peter Karmanos aurait congédié Bill Peters «en une nanoseconde» s'il avait été mis au courant des abus physiques rapportés par les joueurs dans les derniers jours.

Karmanos était le propriétaire du club de 1994 à 2018 et était en poste lorsque Ron Francis était le directeur général de la formation. Francis s'était alors fait approcher par un groupe de joueurs des «Canes» concernant les abus physiques de Peters. L'ex-défenseur Michal Jordan avait d'ailleurs été le premier à dévoiler le tout.

«Je ne t'ai jamais voulu du mal Bill, mais tu as ce que tu mérites. Ça a été ma pire expérience dans le circuit Bettman. Frapper les joueurs pendant les matchs et faire comme si rien ne s'était passé... Je n'en croyais pas mes yeux! Je suis heureux de ne plus vivre ça au quotidien», a rapporté Jordan sur son compte Twitter.

«Je suis plutôt choqué. Je suis fier de cette organisation et j'ai toujours voulu qu'on joue de manière propre. Donc, ça me fâche énormément», a mentionné Karmanos.

L'entraîneur actuel des Hurricanes Rod Brind'Amour était derrière le banc à titre d'adjoint lorsque Peters était à la barre de l'équipe. Brind'Amour a affirmé que toutes les histoires rapportées par les joueurs sont fondées.

Les Flames enquêtent également sur le dossier Peters après que l'ancien joueur Akim Aliu a annoncé sur les réseaux sociaux que l'entraîneur avait fait preuve de racisme à son endroit lorsqu'il évoluait pour les IceHogs de Rockford dans la Ligue américaine en 2009-2010.