Plage Jacques-Cartier: Labeaume exaspéré par les exigences du ministère de l'Environnement

Les exigences du ministère de l’Environnement «frisent le ridicule» dans le dossier de la réfection du sentier de la plage Jacques-Cartier, dénonce le maire Labeaume.

Le dossier dure depuis au moins quatre ans, ont indiqué les fonctionnaires de la direction du service de l’ingénierie, jeudi, lors des pléniers. Et maintenant, ils s’attendent à ce que le projet soit soumis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), ce qui occasionnera d’autres délais importants.

Jeudi, le maire Régis Labeaume a laissé paraître son exaspération. «Ça frise le ridicule. C’est totalement ridicule il faut que quelqu’un comprenne ça», s’est-il emporté. «On va se ramasser avec un BAPE en plus. Ça a-tu du bon sens ce qui se passe là? On se lève pas le matin en se demandant ce qu’on ferait bien de mauvais pour le fleuve! Le système ne fonctionne pas.»

Il a soumis sarcastiquement qu’il allait lui-même se présenter aux audiences du BAPE.

Travaux d'urgence

En ce moment, des travaux d’urgence sont réalisés pour une section de 300 mètres sur le segment de 1,3 km qui doit être réaménagé. Juste pour les travaux d’urgence, les délais ont été très longs, renchérit la conseillère du secteur, Anne Corriveau. «On avait fait la demande en 2015 pour ces travaux.»

L’administration Labeaume plaide que ses interventions prévues n’ont rien d’invasif et ne sont pas réalisées dans un milieu sensible au point de vue environnemental et de la biodiversité. «Ce n’est rien de sorcier. Ce sont des mesures très simples, rien qui va perturber le milieu à ce point», a fait valoir le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand.