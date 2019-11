Publicité manitobaine qui écorche la loi 21: «une farce», selon Mario Dumont

Plusieurs animateurs et chroniqueurs de QUB radio ont réagi, jeudi, aux publicités payées par le Manitoba qui écorchent la loi 21 du gouvernement Legault sur la laïcité de l’État.

L’animateur Jonathan Trudeau n’y est pas allé de main morte à l’endroit des Manitobains, les invitant à se mêler de leurs affaires.

«De faire du recrutement interprovincial, à la limite, OK. Si on a besoin de combler des emplois et si on pense qu’il y a des gens qui peuvent les aider, OK. Mais de jouer sur les divisions pour essayer de combler ces emplois-là, vous me tapez sincèrement sur les nerfs. Même chose pour l’Ontario qui ne se mêle pas de ses affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Commencez par donner la bonne information aux gens, soyez honnêtes et arrêtez de dire aux gens qu’on ne veut rien savoir de la diversité et spécifiez qu’on ne parle que de quelques emplois [visés par la Loi 21]», a-t-il lancé à l’antenne de son émission «Franchement dit».

Écoutez la réactions de Jonatha Trudeau à QUB radio:

La publicité en question est publiée dans les médias numériques et imprimés du Québec. On y invite les fonctionnaires québécois qui se sentent menacés par l’interdiction de porter des signes religieux dans leur milieu de travail à déménager au Manitoba.

Dans une liste énumérant «21 raisons de se sentir chez soi au Manitoba», la province des Prairies, au point 21, laisse savoir que «les Manitobains accueillent la diversité et savent que le multiculturalisme est une force pour nos collectivités et notre économie».

Tout en haut de la page publicitaire, on indique également que «les fonctionnaires du Manitoba sont accueillis à bras ouverts et mis à l’honneur, quel que soit leur religion ou leur culte».

«Sans rancune et sans amertume aucune, si vous n’êtes pas heureux au Québec, allez-y. Si la laïcité vous rend tellement malheureux, mes amis, je vous souhaite le meilleur des sorts et allez-y au Manitoba», a ironisé Benoit Dutrizac, sur les ondes de son émission matinale.

Son chroniqueur Mario Dumont a pour sa part décrit comme «une farce» le fait que le Manitoba se définisse, au point 1, comme «la plus grande communauté francophone à l’ouest de l’Ontario», considérant que les Franco-manitobains, historiquement, ont dû se battre pour maintenir leurs écoles francophones.