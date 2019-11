Thanksgiving: quelques faits historiques

Si vous consultez des sites de nouvelles américains depuis quelques jours, on s'inquiète des retombées du climat politique actuelles sur les rencontres familiales. Thanksgiving est la grande fête familiale aux États-Unis, plus célébrée que la période de Noël ou du Nouvel An.

À la veille des célébrations, l'historien en moi ne pouvait s'empêcher de penser que cette fête est entourée d'un certain nombre de mythes et qu'on a parfois oublié les circonstances entourant l'origine de cette pratique qui consiste d'abord à souligner la fin des récoltes, puis à remercier Dieu. Vous saviez probablement déjà que les Américains ne sont pas les seuls à rendre grâce et que, dans plusieurs pays ou cultures, l'on manifeste annuellement sa reconnaissance.

Il y a cependant peu d’endroits où la fête prend autant d’ampleur. Au-delà du caractère de plus en plus commercial de l'événement et du Black Friday, il y a beaucoup à raconter. On affirme souvent que les premiers à célébrer Thanksgiving furent les calvinistes, les Pilgrims, qui avaient quitté l’Angleterre pour s’établir à Plymouth (éventuellement le Massachusetts). Débarqués du fameux Mayflower dans un contexte difficile en 1620, ils auraient remercié Dieu pour la première fois en 1621.

Je précise tout d’abord que la célébration des Pilgrims n’est pas la première en Amérique du Nord, puisqu’elle fut précédée par celle de la colonie espagnole à Saint Augustine, en Floride. Les plus méticuleux d’entre nous pourraient ajouter qu’on attribue parfois cet honneur à Martin Frobisher. En cherchant le passage du Nord-Ouest, il s’était arrêté sur l’île de Baffin pour rendre grâce à Dieu.

Même le contexte du premier Thanksgiving des colons anglais de Plymouth exige des précisions. La toile qui coiffe ce billet, peinte par l’artiste Jennie Brownscombe, représente une célébration qui ne correspond pas à la réalité. L'œuvre a été réalisée en 1914, et l'on magnifiait alors l’impact des premiers héros de l’histoire américaine. Les Pilgrims ont-ils démontré beaucoup de résilience? Ont-ils eu à conquérir une nature hostile et sauvage?

Les premiers colons doivent essentiellement leur survie à une épidémie qui a décimé les Premières Nations. Très pieux et convaincus d’être les «élus», les calvinistes ont interprété ces décès comme une expression de la volonté divine. Ils ont ainsi pu s’approprier rapidement les meilleures terres et ont trouvé chez les survivants de bons partenaires commerciaux. On avance souvent que les populations locales ont été décimées à 90%.

Le repas de prédilection des familles américaines est la plupart du temps une dinde. Cette tradition trouve également ses origines dans la période coloniale. Chaque fois que je pense à cette tradition, une anecdote amusante me revient en tête. Lors de la fondation du pays, l'on a retenu l’aigle (pygargue à tête blanche) comme emblème national. S’exprimant sur ce choix, Benjamin Franklin aurait pourtant préféré la dinde.

Si aujourd’hui nous esquissons un sourire en imaginant nos dindes bien dodues se retrouver sur des armoiries ou une veste présidentielle, la dinde de l’époque coloniale n’a que bien peu de choses en commun avec celles que les présidents gracient depuis 1947. Franklin écrivait à sa fille que la dinde sauvage était plus noble et courageuse que le pygargue, un charognard qui vole sa pitance.

Si le premier président qui ait accordé un faux pardon présidentiel à une dinde fut Harry Truman en 1947, la tradition s'est développée sous la présidence de George Bush père.

Pourquoi se livrer à cet exercice qui ne semble pas très sérieux et qui paraît même futile quand on pense à la charge de travail d’un président? Après les privations de la Deuxième Guerre mondiale, les producteurs de dinde avaient pris l’habitude d’offrir leurs plus beaux spécimens aux différents présidents. Tous les moyens sont bons pour relancer les ventes! Je rappelle qu’on avait précédemment demandé aux Américains de diminuer leur consommation de viande pour s’assurer qu’on ne manque pas de denrées à acheminer vers l'Europe pour soutenir l’effort de guerre.

Vue de l’extérieur, cette cérémonie est parfois incompréhensible, et certains groupes de pression demandent qu’on y mette un terme. On a même déjà écrit aux filles de Barack Obama pour qu’elles exercent des pressions sur leur père. On leur demandait d’insister sur un Thanksgiving végétarien.

Les présidents s’entendent habituellement pour dire que la tradition du pardon, aussi déstabilisante qu’elle puisse être, constitue un moment de pause et de réjouissances. Pourquoi ne pas simplement freiner le rythme de la vie moderne et les querelles incessantes de Washington pour prendre le temps de se parler et de se réjouir?

Je termine sur une dernière anecdote qui démontre bien l’importance de cette fête pour nos voisins du Sud. Au moment de plonger les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Delano Roosevelt a prononcé un discours intitulé «Four Freedoms». Il y a présenté les quatre grandes libertés à protéger qui justifiaient l’entrée en guerre. Il souhaitait préserver la liberté d’expression et la liberté de religion, et s’assurer que ses concitoyens puissent vivre à l’abri de la peur et du besoin.

C’est ce discours qui a inspiré au célèbre peintre Norman Rockwell quatre de ses œuvres les plus célèbres, où l'artiste représente à sa manière, en puisant dans son quotidien, les libertés énoncées par le président. Comment choisira-t-il de représenter «freedom from want» (le fait d'être à l’abri du besoin)? Par l'occasion offerte à toutes et à tous de se retrouver autour de la table familiale pour célébrer Thanksgiving. C’est le tableau que je laisse au bas de ce billet.

Rockwell a peint ces tableaux en 1942 et, déjà en 1943, leur succès fulgurant en faisait des œuvres iconiques. On ne manqua pas de les récupérer et de les faire circuler pour encourager l’effort de guerre. Thanksgiving devenait symbole de liberté!

J’espère que vous avez pris plaisir à lire ces quelques anecdotes et je m’empresse de souhaiter un joyeux Thanksgiving à ceux et celles d’entre vous qui sont Américains ou qui ont des origines américaines. Je contribuerai aux célébrations en participant à une autre tradition liée à cette fête: je serai sûrement devant mon écran pour écouter une des parties de football diffusées pour l’occasion!