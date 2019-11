Victoire convaincante des Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont entamé du bon pied leur séjour de cinq parties au Centre Geroge-Vézina, face aux Olympiques de Gatineau. L’avant-dernière équipe du circuit Courteau a offert une belle opposition aux Bleus, mais ces derniers se sont tout de même imposés par la marque de 5 à 2 propulsés par deux filets en avantage numérique, jeudi soir.

« C’est une grosse victoire. Lorsqu’on [l’équipe d’entraîneurs] regardait ce match, on se disait qu’il fallait qu’on trouve un moyen de remporter ce match. Nous sommes revenus de Cap-Breton mardi soir et nous savions que ça allait être difficile. La première partie du match a été assez difficile, mais au fur et à mesure que le match avançait, nous étions meilleurs », a commenté l’entraîneur-chef Yanick Jean, après la partie.

Unités peu spéciales

Si les Saguenéens ont généralement du succès depuis le début de la campagne, ils devront tout de même tenter de trouver une solution à leur avantage numérique qui s’est montré très peu menaçant cette année.

L’équipe n’avait inscrit que 12 filets dans cette situation avant le match de hier et les Bleus ont bien fait face à la deuxième pire équipe pour se défendre dans une telle situation.

Les locaux ont profité de leur deuxième avantage numérique de la soirée afin de se redonner une priorité de deux filets, gracieuseté d’Ethan Crossman (4e) à l’aide d’un bon tir sur réception.

« En début de saison, je ne crois pas que nous faisions les choses différemment, mais une chose est sûre, nous avons plus d’opportunités lors des derniers matchs. Lorsque tu as seulement un avantage numérique dans une partie, il est difficile de toujours capitaliser », a expliqué Jean.

Félix-Antoine Drolet, Félix-Antoine Marcotty, Rafaël Harvey-Pinard et Samuel Houde ont aussi touché la cible pour les Sags.