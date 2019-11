Ville de Québec: Jean-François Gosselin accuse Régis Labeaume de mentir sur les coûts réels du tramway

Jean-François Gosselin accuse le maire Labeaume de «mentir» à la population quant aux coûts réels du réseau structurant de transport en commun. Selon lui, la part de la municipalité dans ce mégaprojet se chiffre désormais à au moins 439 millions $ au lieu des 300 millions $ annoncés.

C’est ce que le chef de Québec 21 a dénoncé jeudi en fin de matinée, en marge des comités pléniers qui se déroulent à l’hôtel de Ville de Québec.

Ce dernier réagissait au fait que la Ville devra mettre la main à la poche pour financer une partie du prolongement de la rue Mendel, à la Pointe-de-Sainte-Foy.

«Ce n’est pas vrai qu’on aurait refait Hochelaga s’il n’y avait pas eu le tramway. Ce n’est pas vrai qu’on aurait fait un prolongement de Mendel, par-dessus la voie ferrée, pour aller rejoindre Pie-XII, s’il n’y avait pas eu de projet de tramway», a-t-il insisté.

Selon lui, «quand Régis Labeaume dit ça (que ces projets auraient été faits de toutes façons), c’est de la foutaise. Ce sont des mensonges. Il dit n’importe quoi».

Photo Stevens Leblanc

«Petite passe»

M. Gosselin n’en revient pas non plus de la déclaration de mercredi de M. Labeaume. Le maire a candidement avoué avoir «essayé de faire une petite passe» en tentant de refiler au gouvernement la facture pour l’ajout de deux voies de circulation, d’un trottoir et d’une piste cyclable sur la rue Mendel.

«Ce n’est pas la bonne façon de traiter notre partenaire financier numéro 1, a dénoncé le chef de l’opposition. Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les citoyens de la Ville de Québec qui sont en train, eux-aussi, de se faire faire une passe par le maire de Québec avec tous les ajouts qu’il fait et tous les projets importants qu’il reporte.»

D’après le chef de Québec 21, plusieurs engagements électoraux pris par Équipe Labeaume en 2017 ont été reportés de plusieurs années à cause des nouveaux investissements liés au Réseau structurant. C’est notamment le cas de l’agrandissement du Centre de loisirs Jean-Guyon (Beauport), de la réfection du Centre communautaire Charles-Auguste-Savard (Neufchâtel) et de la promesse de chauffer toutes les piscines municipales extérieures à l’horizon de 2020, a-t-il énuméré.

«Ces projets sont reportés à cause du tramway», a assuré Jean-François Gosselin.