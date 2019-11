BERGERON, Rodrigue



Au CHSLD de Charlesbourg, le 23 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Rodrigue Bergeron, époux de dame Carmen Grenier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carmen; ses enfants: France et Dave (Sophie Lajoie); ses petits-enfants: Laurie Durand, Alexandra Durand et Maxim Bergeron; sa sœur Cécile (Gilles Levert); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Grenier: Yvette (Maurice Racine), Huguette (feu Denis Ouellet), Jacques (Lisette Jolivet, feu Gaétane Jean), feu Roger (Gabrielle Jean), feu Rachel (feu Alphonse Grenier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.