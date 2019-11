NANTEL, Yvonne Allaire



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 19 novembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Yvonne Allaire, épouse de feu Irené Nantel. Elle demeurait à Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc., de Frampton, samedi, jour des funérailles à compter de 8h30. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil son fils Jean-Claude (Micheline Jacques); ses petits-enfants : Michaël (Linda Dion), Marie-Claude (Alain Beauregard); ses arrière-petits-enfants : Alex-Ann, Charles-Antoine, Samuel et Liam. Elle était la sœur de feu Johnny, feu Théodore, feu Adrien, feu Émérentienne, feu Stanislas (feu Thérèse Paradis), feu Amédée, feu Marie (feu Mike Custeau), feu Émilienne (feu Aurèle Dulac), feu Jeanne (feu Raymond Brière), feu Lilianne (feu Raymond Kelly), feu Françoise (feu Philidor Cadoret). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, rue route du Président-Kennedy Nord, C.P.1., Sainte-Marie, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca