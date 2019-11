MORIN, Yves



À Timmins en Ontario, le 14 novembre 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé accidentellement monsieur Yves Morin, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Saint-Marcel de L'Islet, il était le fils de madame Céline Morin et de feu monsieur Napoléon " Napol " Morin. Outre sa mère, il laisse dans le deuil, sa conjointe Lucie Bélanger, ses filles: Anie-Pier, Mélina (William St-Pierre) et Meggy Morin. Il était le frère de: Gaétane (Gilles Masson), feu Richard (feu Monique St-Pierre), Claude (feu Françoise Couture) et Gérald (Carmen Montminy). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Bélanger: Madame Carmen Chouinard (feu Gaston Bélanger) et ses enfants: Richard (Sylvie Jacques), Ghislain (Diane Boily), Bernard et Jacynthe (Éric Chouinard), ainsi que ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, autres parents, ami(e)s et collègues de l'équipe " L.S. Sylviculture ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon.où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire