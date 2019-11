Aliénation parentale: «il a vraiment voulu m’isoler de ma mère», raconte Emy, 18 ans

L’Aliénation parentale peut détruire une enfance et la relation avec un parent. Emy, 18 ans, de Sainte-Julie, en Montérégie, a voulu partager son histoire afin d’aider le plus de gens possible.

«Mes parents se sont séparés quand j’avais un an et demi. Depuis que j’étais jeune, mon père dénigrait ma mère», a commencé à expliquer Emy, à l'émission Les Effrontées de QUB radio, vendredi.

Invitée par l’animatrice Geneviève Pettersen, en compagnie de Caroline Paradis, présidente et fondatrice du Carrefour Aliénation Parentale Québec, Emy a parlé de son père qui a voulu la «séparer» de sa mère.

ÉCOUTEZ l’entrevue d’Emy, sur QUB radio:

«Lui, il voulait me séparer de ma mère. Il l’a dénigrée toute mon enfance. Un jour, entre la sixième année et le secondaire un, il y a eu un élément déclencheur et c’est là qu’il a vraiment voulu m’isoler de ma mère», a-t-elle expliqué.

Par la suite, son père a commencé à «avoir des tactiques différentes» et de plus en plus «nombreuses» pour l’éloigner de sa mère.

«Pendant toute l’année du secondaire un, c’est là qu’il a commencé à avoir des tactiques différentes et nombreuses [...]. J’ai été vivre chez mon père et j’ai arrêté de parler à ma mère pendant un été complet. Tout ce que je lui disais, c’était des messages haineux que mon père me disait d’écrire.»

La jeune femme a mentionné qu’elle était consciente que ce que son père faisait «était mal», mais il «faisait de l’abus psychologique» envers elle.

À la fin de son secondaire deux, après «une grosse bataille juridique», Emy est retournée vivre chez sa mère.

Maintenant, elle désire partager son histoire «pour aider» les autres qui vivent une situation semblable à la sienne.