C’est toute une programmation qui a été annoncée par l’organisation du Carnaval de Québec, hier. Pour cette 66e année, l’événement se déroulera sur 10 jours, soit du 7 au 16 février.

« Nous poursuivons l’atterrissage de la vision présentée en 2019, a déclaré madame Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval de Québec. Nous présentons un Carnaval rajeuni, avec de Grands Rendez-vous qui honorent les traditions tout en regardant vers l’avenir : l’Électro frette Sapporo, qui a connu un excellent succès l’an dernier, la Soirée hip-hop Pepsi, un nouveau site de glisse et, bien sûr, les Défilés, le Palais de Bonhomme, la Camp à Jos Vidéotron et la course en canot, qui reviennent. Nous compléterons le programme par une multitude d’événements partenaires, qui seront annoncés dans les prochaines semaines. »

Du hip-hop pour lancer l’événement

Dès le 7 février, le coup d’envoi sera donné en grand en grand avec l’inauguration du Palais de Bonhomme et une soirée hip-hop des plus animées. À cette occasion, la troupe post-rigodon bas-canadienne Alaclair Ensemble ainsi que les étoiles montantes du rap québécois FouKi et QuietMike viendront réchauffer l’ambiance.

Le Camp à Jos : plus forts que le frette!

Le Camp à Jos revient cette année encore plus déjanté. Les carnavaleux sont invités à y dompter le froid, que ce soit lors du légendaire Bain de neige, au lancer de la hache, aux Galas de lutte hivernaux, à la Boîte à musique Videotron qui présente plusieurs stations musicales ou même en prenant part à un jeu interactif de bûcheron ou à une partie de hockey bottine complètement loufoque. Le Défi-Évasion est également de la partie avec un parcours truffé d’énigmes à résoudre.

En plus des nombreuses activités ludiques, le Camp à Jos, c’est aussi un point de rencontre pour qui veut fêter. Au programme : des 5 à 7 de mixologie au bar Le Coureur des Bois et le Chalet Unibroue, qui propose non seulement des bières savoureuses, mais aussi des mets réconfortants.

Plein la vue au Défilé

À l’instar du défilé refondu présenté l’an dernier, le Défilé de 2020 se jouera sur huit grandes séquences spectaculaires au cours desquelles les artistes performeront en continu. Dans une cadence soutenue, ils interagiront avec le public et en mettront plein la vue sur une trame musicale éclatée, passant de la musique traditionnelle à l’électronique. Prouesses circassiennes, numéros époustouflants d’arts de la rue, danse traditionnelle, brésilienne et contemporaine seront au programme au cours des deux représentations déployées sur un trajet allongé, les 8 et 15 février.

« Nous reconduisons les orientations déployées pour 2019 en mettant l’accent sur le côté spectaculaire, le rythme continu et le mouvement, a précisé monsieur Daniel Gélinas, consultant pour le Carnaval de Québec. Ainsi, les troupes artistiques de chaque séquence s’exécuteront sans temps mort. L’ensemble du Défilé sera ponctué de moments spectacles étincelants avec des performances éclatantes en interaction avec le public. »

L’Effigie : pour accéder aux sites

La prévente de l’Effigie est commencée. Ainsi, jusqu’au 19 janvier 2020, elle sera offerte au coût réduit de 10 $, taxes incluses, en ligne et dans les Couche-Tard participants. Après cette date, l’Effigie coûtera 20 $.

Nouveau cette année : le Carnaval hausse de 8 à 12 ans l’âge des enfants admis sans Effigie. Rappelons également que l’Effigie donne accès à plusieurs rabais dans différents commerces, restaurants et attractions de la région de Québec.

► Programmation et points de vente : carnaval.qc.ca