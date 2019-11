Castration psychologique

Selon une récente enquête, 25 % des hommes seraient en détresse psychologique. Ce taux grimpe à 43 % chez ceux âgés de 25 à 34 ans. On sait également que les hommes sont trois fois plus nombreux à se suicider que les femmes. Pour toute réaction, on déplore le fait que les hommes consultent peu, et on appelle à augmenter les services. En revanche, c’est l’omerta sur les raisons profondes à l’origine de ce mal-être quasi épidémique.

Ainsi, à l’école comme à la maison, on nie la nature et les besoins des garçons et on leur impose des comportements de filles, quitte à recourir à la médication pour les « calmer ». Dans la culture populaire, l’homme est, au mieux, ridiculisé en le présentant comme un parfait crétin. Mais généralement, il est présenté comme un dangereux oppresseur dont il faut se méfier, une bête indomptée qu’il faut absolument reprogrammer. On médit allègrement sur l’homme, et on lui attribue des épithètes qu’on n’emploierait jamais pour qualifier quelque groupe que ce soit. Or, à force de l’humilier, on lui a inoculé la honte.