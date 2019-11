CARBONNEAU, Jean-Noël



Au Centre de santé et des services sociaux de la Minganie, le 23 novembre 2019, est décédé à l’âge de 80 ans, monsieur Jean-Noël Carbonneau conjoint de madame Jeannette Thibodeau et domicilié à Havre-Saint-Pierre.Selon ses volontés, il a été confié au crématorium de lapour crémation.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Jeannette Thibodeau, ses enfants: Chantal, Joëlle (Stéphane Bergeron), Marie-Claude (Michel Mckinnon) et Rémi (Alina Impe); ses petits- enfants: Carole-Ann, Andréa, Natalia, Marc-André, Anthony et William; ainsi que ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces et de nombreux amis. Il était le père de feu Michel Carbonneau et autrefois l'époux de feu Hilda Jennis. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de santé de la Minganie. La famille a confié les funérailles aux services professionnels de la