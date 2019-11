Des animateurs de haut calibre pour le ComediHa! Fest

ComediHa! a dévoilé mardi la liste des animateurs des Galas pour son festival 2020, à Québec. Pour cette 21e édition, l’organisation nous propose une belle brochette d’animateurs, notamment le tandem inédit que formeront Jean-Michel Anctil et Véronique Claveau. Marc Dupré, P-A Méthot et Fabien Cloutier feront un retour à l’animation. Il s’agit d’une première prestation en tant qu’animateur d’un Gala ComediHa! pour Jérémy Demay et Cathy Gauthier.

Rappelons que le ComediHa! Fest se déroulera du 12 au 23 août prochain. En plus des Galas, l’événement présente environ 350 spectacles et offre une belle variété d’activités réparties sur les différents sites du festival à Québec. Information et billets pour les galas : comediha.com