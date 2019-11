Dévoilement de la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2020 présentée par Mercedes-Benz de Québec

Mercredi, la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2020 présentée par Mercedes-Benz de Québec a été dévoilée au public. Chaleureuse et fonctionnelle, elle arbore un style « farm house » moderne alliant confort, chic et fonctionnalité. Avec ses espaces intérieurs spacieux, baignés de lumière, elle met en valeur les matériaux nobles, comme le bois, et marie admirablement bien le style rustique et les accents modernes. En achetant votre billet, vous courez non seulement la chance de remporter cette maison de rêve ou l’un des nombreux prix offerts, mais vous soutenez aussi la Fondation Maurice Tanguay, qui aide les enfants handicapés de la région et de l’est du Québec. Voyez comment la Fondation fait la différence dans la vie des familles qu’elle aide en regardant le reportage de Marie-Christine.

« Année après année, la Fondation Tanguay reçoit de plus en plus de demandes, a rappelé monsieur Charles Tanguay, vice-président, ventes et finances, à Ameublements Tanguay. Ce sont des demandes par centaines de gens qui en ont besoin. L’achat d’un seul billet fait la différence dans la vie de plusieurs familles. C’est une cause qui nous tient à cœur. »

Cette année, pour 20 $, les participants auront trois chances de remporter ce prix, et une chance pour 10 $. De plus, 15 prix instantanés seront offerts aux gagnants-finalistes lors des prétirages. Comme par les années précédentes, le grand tirage de la Maison Fondation Maurice Tanguay Novoclimat 2.0 se déroulera en direct de l’émission Salut Bonjour weekend, sur les ondes de TVA, le dimanche 20 septembre prochain.

Rappelons que la Fondation Maurice Tanguay a pour mission de soutenir les familles d’enfants handicapés ou ayant des besoins particuliers dans la région de Québec et dans tout l’est du Québec. Elle finance des initiatives qui visent à améliorer la qualité de vie des foyers qui en ont besoin.

Pour visiter la maison et acheter des billets : fondationmauricetanguay.com