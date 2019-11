9 organismes où prêter main-forte durant les fêtes

Pour certains, Noël est précédé d’un réel compte à rebours d’achat de cadeaux, de popote pour la visite, de décorations et de préparatifs de toutes sortes. Pas une seconde à mettre ailleurs! Pendant ce temps, des organismes de partout à travers la province recherchent des âmes charitables pour prêter main-forte à des familles dans le besoin ou à des personnes souffrant de solitude durant les Fêtes.

Voici neuf endroits où donner quelques heures de votre temps en famille, entre amis ou entre collègues avant Noël... et même à l’année. Psst! Le bénévolat, c’est bon pour votre santé!

MONTRÉAL

Resto Plateau

Actif depuis 1992, le Resto Plateau comporte un premier volet d’insertion sociale où son équipe agit comme un «tremplin vers l’emploi», selon la directrice générale Audrey Mougenot. Le deuxième volet est de nature communautaire: l’entreprise offre chaque jour à des gens dans le besoin 250 repas à prix modique.

«Certains se créent un milieu de vie grâce à nous. [...] Ils viennent pour socialiser et se retrouvent à la même table, à la même heure chaque jour, donc développent des amitiés, des familles», explique-t-elle.

Vous pouvez vous investir au sein de leur équipe de 80 bénévoles en servant le grand repas de Noël, un événement spécial tenu à la mi-décembre. Il est également possible de s'impliquer à plus long terme en s'occupant de la caisse, du comptoir à boissons, ou de la cuisine. Le Resto Plateau recherche également de bons samaritains ayant des compétences en ressources humaines.

«Les bénévoles ont un regard très objectif et extérieur à ce qu’on fait. Ils sont une source d’idées et d’énergie nouvelles. [...] Ils nous permettent de donner tous les petits plus, et ce sont les petits plus qui font la différence», ajoute la directrice générale.

Action Réfugiés Montréal

ARM aide des individus de toutes origines, notamment au moyen d'un programme de parrainage dans lequel vous pouvez vous impliquer. Plus précisément, durant la période des Fêtes, c’est un superbe moyen d'initier à vos traditions une famille d’arrivants ou de réfugiés. Repas à partager, activités de patinage ou de glissade, visite d’un marché de Noël: les possibilités sont nombreuses et il suffit d’un peu d’imagination pour permettre à une famille de vivre un Noël comme elle n'en aura jamais connu.

MONTRÉAL-QUÉBEC

Avant tout, les enfants

Divorce, pauvreté, décrochage scolaire, gangs de rue: Avant tout, les enfants souhaite faire avancer la cause de la famille et valoriser le développement des jeunes dans le besoin, avec des spectacles de Noël et des fêtes de Pâques, et l'on peut apporter sa contribution à différentes étapes de l’organisation de ces événements. À vous de jouer!

QUÉBEC

La Fripe.com

Beaucoup plus qu’une friperie, La Fripe.com est devenue au fil du temps un organisme d’insertion sociale et professionnelle pour des personnes éprouvant des difficultés d’intégration, entre autres des gens en apprentissage de la langue française. Vous pouvez offrir vos services comme conseiller en boutique ou comme couturier, mais aussi pour différentes activités valorisant le réemploi.

OUTAOUAIS

Les Anges gardiens des animaux

Si vous aimez les animaux, cet organisme vous permettra d’adopter temporairement un chien ou un chat qui pourra ensuite trouver une famille. En plus, vous n'aurez même pas besoin de fournir la nourriture ou de payer les frais de vétérinaire: l’organisme s'en occupe. Vous n'aurez qu'à offrir le plus grand confort et beaucoup d’affection à ces petites bêtes!

MAURICIE

L’Atelier des farfadets

L’Atelier des farfadets est un service de récupération de jouets et de vêtements chauds pour les enfants de 0 à 12 ans. L’année dernière, l'équipe de l'Atelier a offert des cadeaux à 1360 jeunes en situation de pauvreté. Comme volontaire, vous pouvez laver, trier, réparer ou encore livrer des jouets. L’Atelier célèbre ses 25 ans, et la directrice générale du Centre d’action bénévole de Grand-Mère, Sylvie Gervais, croit qu'il est important de «redonner au suivant».

«Quand tu rends service à quelqu’un, c’est bon pour toi en même temps. Faire du bénévolat, c’est bon pour la santé du cœur et de l’esprit», affirme-t-elle.

ESTRIE

La Chaudronnée de l’Estrie

La Chaudronnée, c’est beaucoup plus qu’un service de repas! Services d’intervenants sociaux et de soins infirmiers, accès internet pour aider à la recherche d’emploi, cet organisme accueille et aide des personnes en situation de pauvreté dans une formule 360. Partager la soupe avec quelqu’un dans le besoin pour briser sa solitude? Exécuter des travaux de tout genre pour l’organisation? Vous pouvez aider de différentes façons!

PARTOUT AU QUÉBEC

Les Petits Frères

Beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules durant la période des Fêtes. Peu importe votre région, vous pouvez les conduire, leur passer un coup de fil, partager un repas avec eux, bref, tisser des liens avec eux. Si l’amitié n’a pas d’âge, vous vous ferez peut-être de nouveaux amis grâce à l’organisme Les Petits Frères.

Les Banques alimentaires du Québec

Bien sûr, vous pouvez trouver le comptoir alimentaire le plus près de chez vous et y apporter des denrées, mais vous pouvez aussi vous impliquer de façon bien concrète. Tri en entrepôt, service de repas, récolte en champ, travail de bureau: les possibilités sont multiples pour des groupes de bénévoles motivés. Selon le dernier bilan de l’organisation, 500 000 personnes sont aidées chaque mois, soit un Québécois sur 17. Vous pouvez être certain que votre aide fera toute la différence!