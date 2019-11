Du sport plus accessible grâce à la plateforme numérique Décathlon!

Faire des activités sportives en solo, c’est bien, mais en groupe, c’est franchement plus agréable et plus stimulant.

C’est avec cette perspective que la marque française d’articles de sport Décathlon a décidé de lancer une plateforme numérique mobile pour mettre en contact les entraîneurs et les organisateurs avec les amateurs d’activités sportives.

Decathlon Community est le nom de cette application qui aura pour mission de regrouper les sportifs du pays et de rendre le sport plus accessible.

Conçue pour les téléphones intelligents iOS d’Apple et Android et disponible en ligne sur le Web, Decathlon Community s’ajoute aux boutiques du pays, notamment à Brossard et à celle plus récente au Centre Eaton du centre-ville de Montréal qui a ouvert ses portes le mois dernier.

Cette boutique du Centre Eaton sera d’ailleurs l’une des premières à faire la promotion de l’application au pays.

Avec les montréalaises Booxi et Amilia

À propos du projet de plateforme numérique, le responsable des partenariats chez Décathlon Canada, John Butcher, dit «à travers ce projet, nous aimerions faciliter la rencontre entre les coachs et animateurs sportifs. Notre offre était encore en test jusqu’à maintenant, mais nous sommes prêts à accueillir de nouveaux partenaires».

Cette stratégie de partenariat chez Décathlon est un des moyens de la marque pour s’intégrer dans les marchés locaux; une manière d’accélérer son développement et de contribuer à l’économie locale.

C’est avec les firmes montréalaises Booxi, spécialisée dans les technologies de réservation, et Amilia, chef de file en matière d’inscription et de gestion en ligne des organismes sportifs que Décathlon a choisi de collaborer.

Avec cette application mobile, les clients pourront non seulement trouver les produits convenant à leurs besoins, mais aussi des activités organisées pour pratiquer leurs sports favoris.