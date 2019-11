Est-il nécessaire d’être à la mode quand on est parent?

Je me suis fait dire ce matin par ma fille de 14 ans que je n’étais pas à la mode parce que je m’oppose à ce qu’elle se fasse tatouer une étoile sur l’épaule. Je trouve cette mode hideuse et ridicule, et encore plus quand elle dénature nos jeunes filles. De quoi auront-elles l’air, rendues à 50 ans ? Si être à la mode c’est accepter toutes les folies qui passent par la tête des jeunes, eh bien non, je ne le suis pas.

Ma femme a tenté de me convaincre de m’assouplir un peu puisque notre fille est bien peu exigeante dans ses besoins matériels. Selon elle, j’aurais dû faire une petite entorse à mon code de principe pour lui accorder le droit de ce minuscule tatou sur l’épaule. Mais moi je me dis qu’une fois le bras dans le tordeur, il n’y a plus moyen de stopper la machine.

Père un jour père toujours

J’espère que vous ne me demandez pas de trancher entre votre opinion et celle de votre femme, car je ne le ferai pas. Effectivement,--- les parents ne sont pas obligés d’être à la mode, mais ils doivent parfois faire des accommodements--- raisonnables pour rejoindre les désirs raisonnables de leurs enfants.