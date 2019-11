1. Préchauffer le four à 350 °F. Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable).

2. Dans une casserole moyenne, déposer les dattes et verser 1 tasse d’eau. Couvrir, porter à ébullition et laisser mijoter 10 minutes à feu moyen-vif ou jusqu’à ce que l’eau soit absorbée et que les dattes soient en purée. Au besoin, écraser à la fourchette. Retirer du feu et laisser tiédir.