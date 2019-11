Gowan à la salle Albert-Rousseau, à Québec

Avis aux nostalgiques des années 1980 et 1990! Gowan enflammera les planches de la Salle Albert-Rousseau le lundi 9 décembre. C’est le moment où jamais pour réentendre les succès qui ont ponctué la longue carrière solo de cet artiste qui a grandi au Canada et qui a obtenu pas moins de quatre disques platine et trois disques d’or.

Avant de se joindre à Styx, en 1999, Gowan a lancé six albums solo auxquels plusieurs artistes invités ont participé, notamment Jon Anderson, de Yes, Alex Lifeson, de Rush. En 2011, on lui a offert une étoile sur le Walk of Fame de Toronto. Quelques bons billets sont encore disponibles.

► Information et achat de billets : sallealbertrousseau.com