Inauguration d’une nouvelle boutique Scoop Vision à Beauport

Le 5 novembre dernier, Scoop Vision inaugurait sa nouvelle succursale à Beauport. Son fondateur, M. Denis Tremblay, a su répondre à un besoin criant dans le domaine de l’optique : celui d’offrir des lunettes à des prix rivalisant avec ceux que l’on retrouve sur Internet. À preuve, il s’agit d’une cinquième succursale après seulement trois ans d’existence pour l’entreprise. À cette occasion, les finissants du programme d’Orthèses visuelles du Cégep Garneau ont été reçus et ont pu se familiariser avec le concept de l’entreprise. La promesse de Scoop Vision : les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie, un choix de plus de 1000 montures en magasin et le suivi par un professionnel de la vue et des lunettes au prix d’Internet.

► Information : scoopvision.net