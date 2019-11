Journée de rêve pour de jeunes hockeyeurs

Le Canadien de Montréal a beau avoir subi six défaites consécutives, cela n’a pas empêché plusieurs jeunes Québécois de profiter pleinement de leur passage au Centre Bell, vendredi.

Les joueurs de niveau bantam des Kings de Lester B. Pearson et ceux des Lions du Lac St-Louis ont notamment eu l’occasion de rencontrer le gardien Carey Price en début de journée.

Après une séance d’entraînement avec des anciens joueurs du Tricolore, les deux équipes devaient prendre part, en soirée, à un match au domicile du Canadien.

«Je manque de mots pour dire à quel point ç’aurait été incroyable, il y a 35 ans, d’avoir accès à ça, a commenté l’ancien attaquant Stéphane Richer, qui a multiplié les conseils aux jeunes en compagnie de Gaston Gingras et Éric Houde, entre autres. J’espère que les jeunes sont conscients de la chance qu’ils ont.»

Aux yeux de Richer, l’accès aux services des professionnels et aux installations du Centre Bell représente une occasion incroyable pour les hockeyeurs. Ceux-ci avaient d’abord réalisé une série de défis sur les médias sociaux afin d'être sélectionnés pour cette journée de la «Coupe Armour», organisée conjointement par Under Armour et l'organisation du Canadien.