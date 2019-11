L’appel qui fait du chemin!

Opération Nez Rouge (ONR) est de retour juste à temps pour vos partys de bureau et des Fêtes avec son service de raccompagnement.

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre, des milliers de bénévoles offriront un retour à la maison agréable et sécuritaire à tous ceux et celles qui ne seront pas en état de prendre le volant. Parlant de bénévoles, si vous voulez vivre l’expérience avec Nez Rouge, présentez-vous directement à la Centrale (Salle E du Centre de foires d’ExpoCité) ou inscrirez-vous sur internet. Chaque bénévole doit passer par un processus de quelques étapes et doit suivre une courte formation avant d’être officialisé. Besoin de Nez Rouge, vous pouvez les rejoindre au 1 866 DESJARDINS (337-5273) ou 418 380-5500 de 19 h à 3 h, un appel qui fera du chemin.

Le Grand Banquet

Photo courtoisie

Près de 450 convives, dont de nombreuses gens d’affaires et leaders de la région, ont participé, le 15 novembre dernier, au 16e Grand Banquet au profit de la Fondation du Musée de la civilisation, un événement incontournable dans le paysage philanthropique de Québec. La soirée, présentée sous la présidence d’honneur de Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale, a permis de générer un bénéfice net de 355 000 $. De gauche à droite, sur la photo : Stéphan La Roche, PDG, Musée de la civilisation ; Roland Lepage, grand donateur ; Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications ; Claude Choquette, président, Fondation du Musée de la civilisation et président HDG et Groupe Le Massif ; Louis Vachon, président d’honneur du Grand Banquet ; Martine Turcotte, présidente, Direction du Québec, Bell ; Michel Dallaire, président et chef de la direction, Groupe Dallaire et président du CA du Musée de la civilisation ; et Jean-Yves Duclos, député de Québec et nouvellement nommé président du Conseil du Trésor.

Une fois n’est pas suffisant!

Photos courtoisie

Le Salon des artisans de Québec est de retour, pour une 15e année, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 8 décembre, au Centre de foires de Québec où, encore une fois, l’entrée et le stationnement seront gratuits. Durant ces 10 jours, vous pourrez découvrir des artisans (ils seront plus de 200) de grand talent provenant des quatre coins du Québec qui vous aideront dans votre magasinage du temps des Fêtes. À elle seule, la Zone agroalimentaire Metro regroupera plus de 70 exposants qui en feront saliver plusieurs avec entre autres ses produits du terroir québécois. Le salon sera ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 21 h et les samedi et dimanche de 10 h à 17 h et vous pourrez y retourner aussi souvent que vous voulez.

Engagement bénévole

Photo courtoisie

Très peu de femmes occupent la présidence d’un club de motoneige. Je vous en présente une ce matin. Il s’agit de Marie Bérubé qui occupe depuis plus de 20 ans ce poste très important au sein du club de motoneige Dolbeau-Mistassini. On la voit ici, sur la photo, au centre, entourée de Dominique Gobeil, directeur général de la Société régionale du Parc des Grandes Rivières ; Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, et Réal Camiré, président de la Fédération. Ils tenaient à la féliciter pour son engagement bénévole au sein de son club.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Beaulieu (photo), maire de Lac-Beauport et préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, 56 ans... Jean Tremblay, ex-maire de la ville de Chicoutimi (devenue Saguenay en 2002), 71 ans... Marie Laberge, écrivaine (Martha), Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, 69 ans... Shirley Théroux, chanteuse (Une histoire d’amour, C’est beau un homme), 74 ans... Diane Ladd, actrice américaine et mère de l’actrice Laura Dern, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 novembre 2004. Michel Bourdon (photo), 61 ans, journaliste, syndicaliste et ancien député péquiste de Pointe-aux-Trembles de 1989 à 1996... 2017. Véronique Nordey, 78 ans, actrice française... 2016. Olivier Rochette, 42 ans, fils de Gilles Ste-Croix, le cofondateur du Cirque du Soleil... 2016. Roger Parent, 63 ans, homme politique canadien... 2012. Dale Hey, 67 ans, lutteur professionnel connu sous le nom de Buddy Roberts... 2007. Claude Le Sauteur, 81 ans, peintre québécois... 2002. Daniel Gélin, 81 ans, comédien français... 2001. George Harrison, 58 ans, l’ex-Beatle... 1986. Cary Grant, 82 ans, acteur américain... 1971. Olivier Guimond, 57 ans, un des plus grands comiques de l’histoire du Québec.