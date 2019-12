Un temps des fêtes «écono» et écolo en 15 étapes faciles

Que la motivation soit de nature financière ou éthique, planifier un temps des Fêtes écologique et économique est beaucoup plus simple qu’on peut le penser. Selon un sondage d’Accenture, les Québécois dépenseront d’ailleurs environ 29% de leur budget en cadeaux recyclables, 27% en cadeaux réutilisables et 20% en provenance d’une entreprise «verte».

Voici, en quelques étapes faciles, comment avoir de la suite dans les idées et être conséquent de la tête (ou du bonnet de lutin) aux pieds.

1. La liste de petit papa budget

Fais une liste de toutes les personnes à qui tu souhaites offrir un cadeau avec une estimation du montant que tu aimerais accordé à chacun. Dresse aussi la liste des autres dépenses que tu devras absorber: vêtements, décorations, transport, alcool et nourriture.

2. Noël dans le rouge

Fais un calcul de tes entrées d’argent à venir pour déterminer le montant réel que tu peux dépenser. Garde ce chiffre en tête et note tes dépenses les unes après les autres, afin d’éviter de dépasser cette somme et de faire gonfler le solde de ta carte de crédit.

Unsplash - Nathan Dumlao

3. Savoir donner

Au moment de déterminer les cadeaux que tu offriras, tente de répondre à quelques-unes de ces questions. Est-ce utile? Est-ce fabriqué localement? Est-ce que cela encourage la culture ou l’économie sociale d’ici? Existe-t-il une version seconde main de ce produit? Est-ce durable? Cela pourra t’aider à orienter tes emplettes.

Si tu cherches quelques idées-cadeaux, laisse aller ta réflexion en te basant sur tes valeurs. Sorties culturelles, escapades en plein air, billets de transport écoresponsable, vêtements éthiques, produits faits au Québec ne sont que quelques exemples de présents inspirants.

Tu peux aussi organiser un échange de cadeaux thématique: cadeaux faits à la main, cadeaux durables, cadeaux «moments». Toute la famille prendra le virage écoresponsable!

4. Détaillants à la loupe

Suis les détaillants que tu désires encourager sur les réseaux sociaux. Tu pourras chasser les rabais et savoir quand acheter pour que ce soit profitable pour ton portefeuille. Le mieux, c’est de commencer tes emplettes assez tôt.

5. La juste mesure

Évalue le transport de tes achats. Commander tes cadeaux en ligne implique parfois de longs trajets et du suremballage. En contrepartie, magasiner au centre commercial implique du transport en voiture. Bref, tente de trouver la juste mesure entre les achats en ligne et ceux faits localement. Et si tu optes pour le web, fais la collecte de tes emplettes en magasin.

6. Naturel ou artificiel?

Le débat revient chaque année et en voici déjà la réponse: choisis un sapin naturel. À moins de conserver ton sapin pendant plus de 20 ans, celui qui est naturel sera plus écologique...et sentira bien meilleur!

Inversement, pour tes décorations, tente de recycler le matériel d’année en année.

Unsplash - Eugeviny Reserverk

7. Du papier recyclé, c’est emballant

La grande session de shopping est terminée? Opte maintenant pour du papier et des boîtes-cadeaux qui se recyclent ou se réutilisent. Évite tous les choux et rubans et remplace ceux-ci par des matières compostables comme une petite branche de sapin, du romarin et des pommes de pin.

Unsplash - Lore Schodts

8. Sous-louer pour économiser

Tu pars quelques jours durant les fêtes? Sans nécessairement mettre ton appartement sur les sites de location, tu peux passer le mot et offrir ton logement à des membres de ton entourage qui se déplaceront vers ta ville durant cette période. De quoi aller chercher une petite cagnotte!

Unsplash - Alice Donovan

9. En mode économie d’énergie et d’argent

Baisse le chauffage si tu n’es pas là, ajuste la température de ton chauffe-eau et programme des minuteurs sur tes lumières de Noël. Tu seras surpris de tes économies!

10. Un traîneau bien rempli

Prêt à partir? Opte pour le covoiturage, que tu sois un automobiliste ou un passager. Tu sauveras des sous et réduiras significativement ton empreinte écologique.

11. Pas de gaspillage!

Zéro gaspillage ne veut pas dire que tu dois te forcer à dévaliser toutes les plats sucrés de ta grande tante. Soucie-toi plutôt d’apporter les justes quantités de nourriture dans les célébrations auxquelles tu prends part. Sépare les restants et rapporte-les à la maison. S’il le faut, congèle les surplus. Ta dent sucrée reviendra bien un jour!

12. Moins de viande, plus de légumes

Même s’il est parfois difficile de retrancher la viande de ses traditions culinaires de Noël, pense à diminuer leurs quantités dans tes recettes et tente de substituer des à-côtés à la viande pour des produits maraîchers d’ici.

Unsplash - Matt Seymour

13. Vive la vaisselle!

Le grand festin est prêt? Sers-le avec de la «vraie» vaisselle, et non des assiettes jetables. C’est plus beau. C’est plus class. Et faire la vaisselle n’est jamais si sorcier, quand on s’y met en famille!

14. Le tri pour l’an prochain

La session de déballage de cadeaux est terminée? Adonne-toi à une activité de tri d’emballage cadeau et n’hésite pas à conserver tout ce qui se réutilise pour le prochain Noël. Personne ne se souvient des emballages d’une année à l’autre, de toute façon!

15. Les mal-aimés

Tu as reçu un cadeau que tu n’utiliseras pas, mais qui pourrait servir à quelqu’un d’autre? Offre-le. Certains groupes d’amis font même des soirées des présents mal-aimés pour s’échanger des cadeaux qui pourraient trouver meilleur preneur. En plus, ça étire le temps des Fêtes...