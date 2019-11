Le SPVQ ajoute des effectifs pour lutter contre le crime organisé

Le Service de police de la Ville de Québec s’ajuste au retour avec force des motards criminalisés en injectant près de 600 000 $ pour créer une nouvelle unité permanente de cinq policiers.

Depuis près de deux ans, les policiers ont procédé à l’arrestation de 40 individus pour voies de fait, menaces, extorsion et intimidation auprès des revendeurs de drogue dans la rue qui sont victimes des nouvelles méthodes des organisations criminelles.

« Extrêmement proactif »

« Le crime organisé porte bien son nom parce qu’il se réorganise constamment. Les Hells ont toujours été sur le territoire, mais avant, ça se passait d’une autre façon. Aujourd’hui, le marché est libre, mais (il faut) payer une cote. Lorsqu’on ne paie pas au bon moment, on a de la visite et là, la violence s’enclenche », a exposé le chef du SPVQ, Robert Pigeon, lors d’un plénier à l’hôtel de ville vendredi.

« Le SPVQ est même intervenu auprès de personnes qui arrivaient de Montréal pour faire de la collecte ici à Québec. On a demandé des fonds supplémentaires afin d’avoir plus de robustesse dans l’équipe pour prendre en charge le phénomène », a ajouté M. Pigeon, évoquant la création d’une task force qui permet d’avoir une plus grande « agilité opérationnelle ». « Le SPVQ est extrêmement proactif. On n’attend pas que les choses dégénèrent. »

« Ce qu’il nous dit, c’est que les Hells sont de retour en ville, ça me semble évident », a observé le maire Régis Labeaume, félicitant les policiers de prendre les choses en main.

Exploitation de mineurs

Le SPVQ possède aussi une unité sur l’exploitation sexuelle des mineurs, et le chef a levé le voile sur un aspect sombre de l’exploitation sexuelle à Québec : certaines victimes sont des enfants prépubères.

Ainsi, la police est confrontée à des situations où des vidéos et images d’enfants agressés sont diffusées sur le web. Certaines de ces images sont tournées à Québec, a confirmé Gino Lévesque, responsable des enquêtes spécialisées au SPVQ. « Oui, on a des dossiers de cette nature-là. On en détecte. »

Le chef a salué les efforts de ses équipes. « Les efforts du SVPQ (sont importants). On a détecté de jeunes victimes avant même qu’elles ne portent plainte. »

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin