Les gourmandises de Marthe Laverdière

Pour mon spécial du temps des Fêtes, j’ai demandé à des personnalités québécoises de me livrer leurs coups de cœur gourmands. Deuxième article d’une série de six.

Devenue une véritable star avec ses capsules en 2016, l’horticultrice Marthe Laverdière est également une référence incontestée pour les amateurs de jardinage. Si elle fait rire par son humour et ses explications colorées, elle sait également vous émouvoir lorsqu’elle vous parle de sa petite-fille Jeanne pour qui elle a lancé la Fondation Marthe Laverdière pour la Maison de Jeanne. Une personnalité à découvrir et surtout à aimer !

« L’environnement, c’est important. J’ai beau faire des farces, mais le message passe mieux ainsi », explique avec philo-sophie Marthe.

TARTE AU SUCRE DE MARTHE LAVERDIÈRE

Photo courtoisie

Marthe a souhaité vous transmettre sa recette de tarte au sucre. Et personnellement pour l’avoir essayé : wowww ! Avec du sirop d’érable, on parle d’une belle tarte vraiment savoureuse.

« Pour la rendre un peu cochonne, ne mettez pas de croûte sur le dessus et ajoutez-y des pacanes. J’en fais quatre dans le temps des Fêtes. Une pour chacun de mes fils et une pour souper. »

Pour obtenir la recette : LeGouteurJdQ

LE CHÈVRE FRAIS

Photo courtoisie

Avec plus de 80 chèvres, la ferme biologique Cassis et Mélisse produit de beaux fromages dont un en particulier, le Chèvre frais. Il s’agit d’un fromage de chèvre fabriqué à la main et moulé à la louche. Offert en bûchette, il est à la fois crémeux et goûteux. Il existe en version nature ou aromatisé au poivre, aux herbes de Provence ou même cendré.

« Celui aux herbes, en rondelles, sur une pâte à pizza avec du pesto, ça goûte le ciel. J’ai un faible aussi pour celui au poivre. En fait, je les aime tous. »

PALETTE DE BIÈRE

Photo courtoisie

Comme Marthe Laverdière ne boit pas souvent, il est donc difficile de connaître sa bière préférée. Et c’est pourquoi elle nous présente une palette de bière.

« J’adore les produits de la Microbrasserie Bellechasse. Ils sont réalisés dans les règles de l’art. J’adore aussi l’endroit, le pub, car c’est un endroit sympathique, intimiste. »

Résolution gourmande pour 2019

« Je veux continuer à manger local, c’est important pour moi. Important de transmettre ces valeurs à mes enfants et à mes petits-enfants. Savoir ce que l’on mange et surtout d’où ça vient », souligne l’unique Marthe Laverdière.