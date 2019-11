Les routes à éviter cette fin de semaine

La première fin de semaine de décembre sera compliquée sur les grandes artères du grand Montréal, notamment dans l’axe Turcot-pont Samuel-de Champlain.

Pont Samuel-De Champlain

Une voie sera fermée en direction de Montréal, au niveau du pylône central samedi de 3h à 22 h.

Route 136 / autoroute 20

De samedi minuit à lundi 5 h, la route 136 (anciennement autoroute 720) et l’autoroute 20 Ouest seront complètement fermées entre la sortie 5, dans le tunnel Ville-Marie, et l’échangeur Saint-Pierre.

Les automobilistes sont conviés à passer par la sortie 5 vers l’avenue Robert-Bourrassa pour prendre le détour principal qui consiste à suivre l’autoroute 15 en direction Nord jusqu’à l’échangeur Décarie, avant de se rabattre sur l’autoroute 40 Ouest et l’autoroute 520 Ouest.

Pour accéder à l’avenue Atwater – dont la sortie sera fermée -, les automobilistes devront passer par la rue Saint-Antoine, depuis la sortie 5.

Les entrées des rues Saint-Antoine, Hôtel-de-Ville / Sanguinet, Lucien-L’Allier et du Fort seront fermés. Les automobilistes devront rejoindre le boulevard Robert-Bourassa ou l’avenue Atwater en direction de l’autoroute 15 Nord et prendre le détour principal.

À compter de 23, l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue sera fermée. Pour rejoindre l’autoroute 20 Ouest, le détour se fera via la rue Pullman, puis le boulevard Angrignon Sud, la rue Notre-Dame Ouest, l’avenue Saint-Pierre, la rue Richmond et récupérer l’autoroute par l’entrée de la 1re Avenue.

Pour les camions, le détour se fera sur l’avenue Dollard Sud, avec un demi-tour à l’endroit prévu (avant le canal de Lachine) pour revenir avenue Saint-Pierre et rue Richmond.

Il faudra aussi compter sur la fermeture d’une voie sur deux de la route 136 Est durant la fin de semaine.

Échangeur Turcot

Les bretelles menant vers l’autoroute 15 depuis la route 136 et vers l’autoroute 20 Ouest depuis l’autoroute 15 seront fermées.

Les conducteurs venant du pont Samuel-De Champlain devront continuer leur route jusqu’à l’échangeur Décarie, prendre l’autoroute 40, puis l’autoroute 520 pour reprendre l’autoroute 20 à hauteur de l’aéroport, ou bifurquer sur l’autoroute 13 vers Lachine.

Ceux venant de l’autoroute Décarie peuvent faire le détour à la sortie 61, vers l’avenue Atwater Sud, puis les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église, boulevard de La Vérendrye avant de revenir sur leur pas sur l’autoroute 15 en direction Nord et prendre le détour principal.

L’autoroute 15 se verra d’ailleurs amputée d’une voie vers le Sud, ce qui entraînera la fermeture de l’entrée de l’avenue Girouard. Le détour se fera via le chemin Upper-Lachine, l’avenue Crowley, le boulevard Décarie, le chemin de la Côte-Saint-Luc et finalement le boulevard Décarie Sud pour descendre sur l’autoroute.

Pour les camions, prendre la rue Sherbrooke en direction Ouest via l’avenue Girouard Nord, la rue de Terrebonne et le chemin de la Côte-Saint-Luc, puis en direction est via l’entrée rue Sherbrooke vers l’autoroute 15 Nord et la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc).

Réseau local

La rue Saint-Jacques sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h, entre les rues de Courcelles et le boulevard Décarie.

Le détour se fera par le chemin Glen, la rue Sainte-Catherine, le boulevard de Maisonneuve et le boulevard Décarie.

Sur le boulevard Angrignon, une voie sera fermée en direction Nord entre la rue Saint-Patrick et l’autoroute 20.

La sortie de la rue Notre-Dame Ouest en direction du boulevard Angrignon Sud sera aussi fermée. Un espace de demi-tour sera aménagé sur le boulevard.

Échangeur autoroute 10 / route 132

À Brossard, seules deux voies seront disponibles sur l’autoroute 10, entre la fin du pont Samuel-De Champlain et le pont d’étagement du boulevard Pelletier, de dimanche 19h à lundi 5h.

Les bretelles menant de la route 132 Est et Ouest / boulevard Marie-Victorin vers l’autoroute 10 Est seront fermées.

Le détour sera organisé en direction Ouest sur le boulevard Marie-Victorin afin de faire demi-tour au boulevard de Rome pour rejoindre le détour en direction est via les boulevards Marie-Victorin Est, Simard, Lapinière et Taschereau, puis rejoindre l’autoroute.

À Longueuil, la fermeture de la sortie 89 de la route 132 sera effective de samedi 6h à lundi 5 h. Pour rejoindre l’autoroute 20 Est, il faudra continuer sa route pour faire demi-tour à la sortie 17.