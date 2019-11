L'évasion de Mar-a-Lago ou la visite afghane de Donald Trump

Le président Trump avait décidé de surprendre les troupes déployées en Afghanistan en effectuant une visite pour célébrer Thansksgiving avec les soldats. Une belle initiative dont il aurait profité pour reprendre les négociations avec les talibans.

Vous imaginez sans peine les mesures de sécurité entourant une visite présidentielle en zone de guerre. Non seulement on doit lui permettre de rencontrer l'ensemble du personnel sur le terrain, mais on veut également éviter d'attirer l'attention au moment du départ.

Selon le récit qu’en fait ce matin Anita Kumar, le rapide périple présidentiel fut épique. Déjà l’entourage du président s’est assuré que les gazouillis soient publiés à la fréquence habituelle et sur le ton généralement utilisé par le président. Aucun des messages ne faisait allusion à ce périple et Donald Trump lui-même, habituellement très volubile, n’a rien mentionné aux journalistes ou aux membres de son entourage qui ignoraient tout des préparatifs.

Après une véritable évasion de Mar-a-Lago, le président ne part pas avec le cortège habituel de véhicules blindés, tous les participants se retrouvent à Washington pour monter à bord d’un autre avion qu’Air Force One. Pendant la durée de l’opération, l’avion présidentiel sera laissé au sol en Floride pour tromper les observateurs.

Une douzaine de journalistes ont été sélectionnés et rien ne devra filtrer de leur participation avant le retour. Inutile d’ajouter qu’aucun cellulaire ou appareil émettant un quelconque signal n’est autorisé à bord. Même le président a dû se départir de son cellulaire.

Les journalistes qui l'accompagnent vers la base de Bagram n’apprendront leur destination finale que deux heures avant l’atterrissage. Tout comme ce fut le cas pour le décollage, l’atterrissage s’est effectué dans le noir. En descendant de l’avion, c’est un convoi d’une quinzaine de véhicules qui va s’assurer que tout le monde rejoigne la base en toute sécurité.

Les journalistes ne sont pas au bout de leur surprise alors que le président souligne le mérite des troupes puisqu’une rencontre avec le président afghan Ashraf Ghani est également au programme. Ghani ne manquera pas de souligner les mérites du président américain et l’élimination du leader Abou Bakr al-Baghdadi. Le scénario a été bien planifié et l’opération est un succès médiatique. Les journalistes ont obtenu l'autorisation de publier leurs informations tout juste avant le vol de retour.

Pendant cette visite éclair, le président a annoncé qu’il reprenait le dialogue avec les talibans. J’aurai probablement l’occasion de revenir sur cet engagement. Pour l’instant, il faut reconnaître qu’après deux semaines difficiles et une querelle avec des dirigeants militaires aux États-Unis, le président Trump peut être satisfait de l’opération.

Déjà critiqué pour avoir tardé à se déplacer pour rencontrer ceux et celles qui risquent leur vie au combat, Donald Trump s’est montré à la hauteur. Un hommage senti pour les troupes et pas de petite politique.

