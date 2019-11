Michael Sabia muet face aux critiques

Le PDG sortant de la Caisse de dépôt, Michael Sabia, fait peu de cas de la controverse entourant le financement de l’institution torontoise dont il prendra les rênes en février.

« J’ai beaucoup de choses à apprendre, donc je vais prendre mon temps pour comprendre tous les détails de cette institution », a déclaré M. Sabia hier quand Le Journal lui a demandé de réagir à un article du média indépendant Ricochet.

Michael Sabia quittera la Caisse au début de 2020 pour diriger la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l’Université de Toronto.

Dans un article publié plus tôt cette semaine, Ricochet rappelle que la Munk School a vu le jour grâce à des dons de plus de 35 M$ provenant de la Fondation Munk, mise sur pied par feu Peter Munk, fondateur de Barrick Gold, le plus grand producteur d’or au monde.

Méthodes musclées

Interrogé sur un « emploi abusif » de la force par les services de sécurité de Barrick en Papouasie–Nouvelle-Guinée, M. Munk a déjà affirmé que « les viols collectifs sont une habitude culturelle » dans ce pays, a souligné Ricochet.

L’homme d’affaires estimait par ailleurs que la volonté des peuples autochtones d’avoir leur mot à dire dans le développement des ressources naturelles était un « gros problème ».

Problèmes d’éthique

Invoquant des raisons éthiques, le puissant fonds souverain de la Norvège a exclu Barrick de son portefeuille il y a déjà dix ans.

La Caisse et d’autres grands fonds canadiens sont toutefois demeurés actionnaires de l’entreprise torontoise.

En vertu d’un accord conclu en 2009, la Munk School est tenue de remettre chaque année un rapport de suivi à la Fondation Munk. De plus, le directeur (M. Sabia à compter de février) doit rencontrer une fois par année le conseil d’administration de la fondation « pour discuter des programmes, activités et initiatives » de l’institution.

« Je pense que c’est une occasion très intéressante pour moi, une école avec beaucoup de potentiel », a commenté hier Michael Sabia.