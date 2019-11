Opération Nez rouge: lancement des activités ce soir

Une option de raccompagnement supplémentaire s’ajoute ce soir pour les automobilistes qui ne sont pas en état de conduire avec le lancement officiel de la 36e campagne de l’Opération Nez rouge.

Il faut composer le 1 866 DESJARDINS pour obtenir un raccompagnement ou le 418-380-5500 à Québec et Lévis.



Ce soir, le président-fondateur de l’Opération Nez rouge, Jean-Marie De Koninck, ainsi que la présidente d’honneur, Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ, feront équipe avec le ministre des Transports François Bonnardel, afin d’effectuer le premier raccompagnement de la campagne.



Dès ce soir, les automobilistes qui ne se sentent pas en état de conduire pourront faire appel à l’ONR, et ce, dans une centaine de communautés au Canada. D’ici le 31 décembre, ils seront près de 55 000 bénévoles à offrir de leur temps.

En 2018, 1,9 million de dollars ont été amassés par les bénévoles et redistribués aux organismes locaux qui prennent en charge le service de raccompagnement dans leur région.

Jusqu’au 2 janvier 2020, l’ensemble des services de police du Québec intensifieront aussi leurs interventions ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.

Cette opération se déploiera sous le thème : «Vous sortez ? Nous aussi.»

Chaque année, de 2013 à 2017, les collisions dues à l’alcool ont causé en moyenne 100 décès, soit 28 % du total des décès annuels.