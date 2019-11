Opération Nez rouge reprend du service

L’incontournable service de raccompagnement reprend du service ce soir et sera actif jusqu’au 31 décembre afin d’offrir un retour à la maison sécuritaire à quiconque n’est pas en mesure de prendre le volant. Ce faisant, il soutient les organismes se consacrant à la jeunesse et au sport amateur.

L’application mobile Opération Nez rouge

Grâce à l’application mobile et sa fonction de géolocalisation, les personnes qui souhaitent être raccompagnées trouveront rapidement les coordonnées de la centrale la plus près. Dans les 10 grands centres du Québec, les automobilistes qui souhaitent être raccompagnés pourront aussi planifier une alerte et connaître le temps d’attente.

Devenez accompagnateur

Envie de faire le plein de découvertes et d’anecdotes mémorables? Engagez-vous comme bénévole! Remplissez le formulaire en ligne et transmettez-le par l’entremise de l’application mobile. Vous pouvez aussi le télécharger, l’imprimer et le remplir, puis le transmettre par courriel ou par la poste. Information : operationnezrouge.com.

Le site Web de l’organisation offre toute l’information pertinente pour les utilisateurs et les bénévoles, en fonction de l’endroit où ils se trouvent. Rendez-vous à operationnezrouge.com et sélectionnez votre région