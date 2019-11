Opinions et solutions des amateurs

Vous avez été nombreux à réagir à ma chronique d’hier au sujet du Canadien, que ce soit par courriel, sur le site du Journal ou sur Facebook. Certains veulent voir des têtes rouler. D’autres lancent des appels au calme. Des solutions sont proposées. Des messages sont adressés à Geoff Molson. L’exercice n’aurait pas été complet sans que les médias ne passent à la varlope. Sans plus de préambule, voici ce que vous aviez à dire.

Message à Geoff Molson

Alain Cournoyer : « Quelqu’un pourrait-il rappeler à M. Molson qu’il doit une partie de sa richesse aux partisans ? Je me sentirais un peu redevable à leur égard si j’étais à sa place. Le Canadien dispose plus ou moins de huit millions sous le plafond salarial année après année (N.D.L.R. l’an dernier et cette saison). Ces millions profitent aux actionnaires. Les partisans se sentent lésés... tout en continuant à encourager leur équipe. »

Noël MF : « M. Molson ne m’impressionne pas du tout. Il ne semble pas avoir le courage de prendre des décisions. C’est sûr, l’argent entre dans les coffres, alors il tolère la situation. Sa gestion n’honore pas la tradition du CH. On me donnerait des billets gratuits pour un match ou une saison et ma réponse serait niet ! »

Stéphane Nadeau : « Un grand ménage s’impose au sein de la direction. M. Molson, c’est votre travail. »

Que fait Marc Bergevin ?

Michel Cyr : « Il est difficile d’attirer des joueurs autonomes à Montréal, mais Marc Bergevin reçoit des millions pour être original et trouver des moyens. Il ne fait rien ou presque avant la date limite des transactions, le 1er juillet (ouverture du marché des joueurs autonomes ; N.D.L.R. il a fait une tentative avec Sebastian Aho cette année) ni pendant la saison. Alors ? Pendant ce temps, à Ottawa, les Sénateurs, qui sont en reconstruction, ressemblent à un vrai club. Les jeunes ont l’air de vrais joueurs de hockey. »

Benoit Nadeau : « Il est à peu près temps que les gens se rendent compte à quel point Marc Bergevin n’est pas fait pour ce genre de travail. Il n’a pas fait ce qu’il fallait pour aller chercher des bons joueurs quand ils étaient disponibles. On nous dit tout le temps qu’il ne veut rien sacrifier [joueurs d’avenir]. C’est comme ça qu’on fait du surplace. Lorsqu’on ne s’améliore pas, on régresse. Pendant ce temps, tous les autres clubs bougent. Il y a des équipes qui, curieusement, ont su attirer et embaucher des joueurs d’impact. À cet égard, regardez où se trouve le premier joueur du Canadien dans la colonne des marqueurs de la LNH. »

Un instant !

David Lejeune : « Marc Bergevin a fait plus de bons que de mauvais coups. Si quelqu’un dit le contraire, apportez-moi des faits ! »

Paul R. Brunet : « Pourquoi mettre Marc Bergevin et Claude Julien à la porte ? Ce sont les joueurs qui ne donnent pas leur 100 %. Ce n’est pas normal. Un nouveau directeur général et un nouvel entraîneur ne pourraient pas aller davantage sur la glace pour affronter les autres équipes. Un de nos gros problèmes se situe entre les poteaux. »

Pat Perron : « Peut-on blâmer Marc Bergevin pour les échanges par lesquels il a obtenu Shea Weber, Max Domi, Jeff Petry, Phillip Danault, Tomas Tatar et Nick Suzuki ? Dans deux ans, l’équipe sera à maturité et le Canadien sera parmi les formations de pointe de la LNH. C’est davantage de la patience qui manque aux partisans. »

Pas une garantie

Benoit Beaudry : « Les équipes de pointe ont des joueurs dominants. Les espoirs de l’organisation du Canadien ne sont pas des joueurs dominants. Ils sont bons, certes, mais ils ne seront pas dominants. »

Éric Chrétien : « On voit toujours nos jeunes meilleurs qu’ils ne le sont. »

Alain Cournoyer : « Comme Rodger Brulotte le dit : un prospect demeure un suspect tant qu’il ne commence pas à s’affirmer régulièrement. On ne peut donc miser sur ces jeunes pour le moment. »

Roger Ouellette : « L’uniforme du Canadien ferait bien à Brady Tkachuk. »

Pourquoi pas Patrick Roy ?

Jean-Louis Pitre : « Le problème, c’est que le message de Claude Julien ne passe plus. Il faut du sang neuf derrière le banc. Patrick Roy serait l’entraîneur idéal, mais les dirigeants du Canadien en ont peur. »

Serge Laurin : « M. Julien a-t-il perdu son vestiaire ? Jordan Weal en tirs de barrage ? Le très lent Nick Suzuki en prolongation ? Le quatrième trio à deux minutes de la fin contre les Rangers (samedi dernier) ? Pas sûr que les vétérans apprécient. »

Échanger Carey Price

Alain Cournoyer : « Carey Price sait qu’il ne parviendra jamais aux grands honneurs avec l’équipe actuelle. Pensez-vous que le Canadien a ce qu’il faut pour veiller tard en séries d’ici les deux prochaines années, et ça, s’il y participe ? La réponse est non. Quel âge aura Carey à la fin de la saison 2020-2021 ? (N.D.L.R. 34 ans) Ses meilleures années sont derrière lui. La solution serait de l’échanger dès maintenant afin d’acquérir un très bon joueur et un choix de première ronde. Le rendement de Price fausse la valeur de l’équipe. »

Vincent Arvisais : « La seule façon de donner un coup de barre est d’échanger Carey Price. Le mauvais recrutement et les mauvaises évaluations du personnel des opérations hockey font très mal. C’est comme ça depuis l’ère Bob Gainey. »

Arrêter de le vanter !

Pierre Tremblay : « Je suis tanné, écœuré, ça va faire. Qui a décidé de promouvoir Carey Price comme le prince des poteaux ? J’ai tellement hâte que l’un d’entre vous [les journalistes] dise qu’il est un bon gardien parmi tant d’autres. Pas plus, pas moins. J’imagine que ça n’arrivera pas. Michel Villeneuve a osé noircir la Sainte-Flanelle. Résultat : toi, Villeneuve, dehors ! »

Jean Langlois : « À la moindre infortune de cette jeune équipe, les médias réclament les têtes des dirigeants du CH. »

Défaites impardonnables

Cela dit, le Canadien a connu un sixième match sans victoire (0-4-2), hier soir, face aux Devils. En fait, le Tricolore ne gagne plus depuis que Jonathan Drouin et Paul Byron sont tombés au combat.