Plus de 25 000 spectateurs pour «Le dernier sacrement» de Denis Bouchard

«Le dernier sacrement», une comédie dramatique de Denis Bouchard bâtie pour la scène, a récemment franchi le cap des 25 000 spectateurs après avoir été jouée plus de 60 fois cette année au Québec.

Cette pièce de théâtre dite «immersive» se déroule entre la vie et la mort, dans une unité de soins palliatifs. Outre Denis Bouchard, elle met également en vedette Marylou Belugou et Ayana O'Shun. Le trio est entouré d'une douzaine de figurants que le public croise dès l'accueil, et jusqu'à la chambre du patient.

L'oeuvre sera également présentée à quelques reprises en 2020. Pour connaître toutes les dates: facebook.com/lederniersacrement.

De plus, Denis Bouchard doit superviser une adaptation destinée au grand écran. Un livre a quant à lui déjà été publié, l'an dernier, chez VLB Éditeur.