Ski: déjà des problèmes à Stoneham

La saison est à peine entamée depuis quelques jours que des problèmes importants avec une remontée mécanique viennent perturber les activités de la station de ski Stoneham.

«Suite à une inspection régulière sur la remontée des bulles effectuée en semaine, notre équipe a décelé une anomalie mécanique. Les délais d’approvisionnement et les opérations à effectuer nous amènent malheureusement à fermer la remontée pour les prochains jours. Dès que nous aurons plus d'information sur sa date de retour en opération, nous communiquerons avec vous. Nous sommes désolés de cet inconvénient», a écrit la station à ses membres.

Malgré un enneigement intéressant pour la période, le sommet de la montagne ne sera donc pas accessible à Stoneham.

«Dans un contexte où nous ne pouvons vous offrir de piste complète à partir de l'un des sommets de la montagne, il nous fait plaisir de vous inviter chez notre station-sœur Mont-Sainte-Anne», mentionne également le même message.

Au Mont-Sainte-Anne, depuis plus d’une semaine, plusieurs sources faisaient état d’un problème mécanique à la télécabine, la remontée principale. Il semble toutefois que tout sera en ordre pour l’ouverture officielle samedi matin à 8 h 30.

«Nos entretiens vont bon train et tout devrait rentrer dans les temps pour ouvrir ce samedi avec la télécabine», a précisé la porte-parole Lisa-Marie Lacasse plus tôt cette semaine.

Après plusieurs incidents, bris et pannes de remontées mécaniques survenus dans les stations de ski sœurs Stoneham et Mont-Sainte-Anne, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) avait mentionné en 2016 qu’elle effectuerait un suivi plus serré sur ces deux sites.

Le Mont-Sainte-Anne a installé une nouvelle remontée mécanique en 2013, tandis que Stoneham a fait la même chose lors de l’hiver 2017-2018. Ce sont toutefois les plus vieilles remontées qui connaissent des problèmes.