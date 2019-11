The Irishman: l'histoire derrière le dernier Scorsese

Après une brève sortie en salle, le film de Martin Scorsese est maintenant disponible en diffusion en continu sur le web.

Cinéphile à mes heures, les films à caractère historique retiennent mon attention depuis toujours et il m’arrive régulièrement de les récupérer en classe pour que mes étudiants puissent refaire le contexte de la période dans laquelle ils se situent, mais surtout pour critiquer la représentation du passé.

Je n’ai donc pas manqué de m’intéresser à cette production de 160 millions de dollars dirigée par un réalisateur dont j’apprécie généralement le travail. Taxi driver, Raging bull, La Couleur de l’argent, Les Affranchis ou Les Nerfs à vif avaient déjà fait de moi un inconditionnel du maître.

Cette fois, Scorsese a été inspiré par l’histoire de l’ancien homme de main Frank Sheeran pour plonger dans le temps et s’entourer d’une redoutable brochette d’acteurs dont son vieux complice Robert De Niro.

Je la laisse la critique cinématographique aux experts et je désirais plutôt attirer votre attention vers la véritable histoire derrière le film. Le journaliste du New York Times Michael Wilson nous la présentait en détail dans un article publié jeudi matin.

Le titre du film reprend le surnom de Sheeran, racketteur et tueur pour la mafia. Peu de temps avant sa mort, Sheeran a affirmé qu’il avait tué le célèbre syndicaliste Jimmy Hoffa. On retrouve d’ailleurs cette confession dans le livre I heard you paint houses publié en 2004. Si les aveux de Sheeran sont crédibles, ils sont contredits par certains observateurs et le mystère plane toujours autour de la disparition de Hoffa.

Avant de rejoindre le syndicat et Jimmy Hoffa, Frank Sheeran a servi pendant la Deuxième Guerre. Il attribue son insensibilité face à la mort à cette période. Tuer le laisse froid. Devenu camionneur à son retour, il magouille déjà en détournant et revendant une partie des cargaisons dont il effectue la livraison. C’est à cette période de sa vie qu’il rencontre Russell Bufalino.

Bufalino dirige la mafia du Nord-est de la Pennsylvanie et Sheeran s’acoquine avec lui. Les deux hommes vont frayer avec d’autres patrons du crime comme Angelo Bruno que nous pouvons également voir dans le film. Sheeran obéira aux ordres des deux hommes en de multiples occasions.

C’est Bufalino, véritable mentor de Sheeran, qui le liera à Jimmy Hoffa. La première conversation entre le tueur et Hoffa aurait ressemblé à ceci : « I heard you paint houses». Il s’agit d’un langage codé, la peinture dont il est question correspondant au sang qui gicle sur les murs lors du meurtre.

Jimmy Hoffa est un pilier du puissant syndicat des camionneurs qui a pour nom International brotherhood of Teamsters. Parvenu au sommet, il veut utiliser les services de Sheeran pour intimider et éliminer les récalcitrants ou les opposants.

Si vous avez en tête une vision noble ou idéalisée de la lutte syndicale, vous ne manquerez pas d’être déçu ici. Les Teamsters n’hésitent pas à recourir à tous les moyens violents pour parvenir à leurs fins. On mène une véritable lutte pour le pouvoir et tous les coups sont permis. Un homme comme Sheeran vaut son pesant d’or.

Dans l’ensemble, le film de Sorsese représente particulièrement bien les personnages principaux et le contexte de l’époque. Le film résulte d’une longue maturation, le financement du film fut pénible, mais à l’évidence on n’a pas lésiné sur la recherche historique. Non seulement Robert de Niro, Al Pacino et Joe Pesci incarnent bien les Sheeran, Hoffa et Bufalino, mais il en va de même des nombreux autres personnages présentés à l’écran.

Si je m’en remets aux critiques et à l’accueil réservé à The Irishman, il s’agit d’un grand film politico-mafieux, mais à mon humble avis on nous sert également une intéressante leçon d'histoire.

Pour l'article de Michael Wilson dans le New York Times, c'est ici .