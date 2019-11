Tourisme: Québec lorgne le Mexique

L’Office du tourisme de Québec s’intéresse au marché du Mexique, qui est en essor, puisque les Mexicains aiment l’«exotisme» hivernal de la capitale.

Le directeur de l’Office du tourisme de Québec, Benoit Pigeon, a présenté vendredi le budget 2020 de son bureau lors d’un comité plénier.

Les marchés vers lesquels l’Office dirige ses efforts ne changent pas beaucoup cette année. On maintient le cap sur la France, les États-Unis, l’Ontario et le Japon. Mais on a une nouvelle cible : le Mexique. «C’est un marché en émergence. Les Mexicains adorent le Québec, adorent Québec en particulier», a exprimé M. Pigeon.

«Les pays plus exotiques ont un appétit pour le Québec. Pour eux, c’est tellement féérique. Et Québec est le produit parfait pour eux.» Les Mexicains viennent aussi en été, mais c’est la saison hivernale qui les attire davantage. «C’est exotique pour eux. Ils n’ont pas ça chez eux et ils viennent ici pour le découvrir.»

Le nouvel engouement est difficile à chiffrer pour l’instant puisque les Mexicains qui arrivent à Québec ont souvent franchi la douane à Montréal ou Toronto.

Hausse du budget

Grâce à l’année touristique exceptionnelle de 2018, l’Office du tourisme a vu son budget augmenter de 10 %, soit de 2,3 millions $ pour 2020. «L’augmentation provient de la taxe sur l’hébergement qu’on perçoit. On va la répartir sur les marchés cibles.» Ceux-ci sont identifiés en collaboration avec divers partenaires comme Destination Canada et l’Alliance du tourisme du Québec.