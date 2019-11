Un chablis avec une touche québécoise, pour se faire plaisir ce week-end

Patrick Piuze, Chablis 2018, Terroirs de Chablis

38,50 $ - Code SAQ : 11180334 – 12 % - 3,1 g/L

Arrivé en Bourgogne en 2000, le Montréalais Patrick Piuze a fait ses classes après d’Olivier Leflaive et de Jean-Marie Guffens (Verget), puis chez Jean-Marc Brocard, avant de lancer, sa marque éponyme en 2008, à Chablis.

Dix ans plus tard, son nom est devenu synonyme de valeur sûre pour l’amateur de vin blanc pur et droit. C’est d’autant plus vrai en 2018, une belle année (quoique hétérogène) dans le vignoble chablisien.

Son chablis « village » est plus cher que la moyenne certes, mais il vaut largement son prix et il a même des airs de premier cru par sa structure, sa densité, sa minéralité et sa longueur en bouche. Un blanc de première classe. Élégant, excellent !