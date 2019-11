TREMBLAY, Georges-Henri



Le 19 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé Georges-Henri Tremblay, époux de Jeanne-Mance Gilbert. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Michel Savard), Danielle (Richard Côté), Pierre (Lyna Bolduc), Nathalie (Bruno Duhamel) et Rémi (Sylvie Desgagné), ses petits-enfants Francis, Jean-Frédéric, Jérôme, Anne-Marie, Xavier, Léandre, Félix et Antoine, la mère de Félix et Antoine Janick Brousseau, ainsi que parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 22 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h à :Un don à la Fondation Anna-Laberge serait apprécié.