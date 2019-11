MORISSETTE, Richard



À son domicile, le 26 novembre 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Richard Morissette, fils de feu monsieur Roland Morissette et de feu madame Eliane Frenette. Il demeurait à Cap- Santé, autrefois à Donnacona. Selon ses volontés il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances. Il a été confié auRichard laisse dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Nicole (Yves Toussin), André (Nicole Martel), Normand, feu Pierre (Lucie Thiffault), Lise, Denise (Gilles Leclerc), Guy (Myriam Hamel); ainsi que ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.