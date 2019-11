BÉLAND, Claude



Le 24 novembre 2019, à Montréal, est décédé Monsieur Claude Béland, G.O.Q., Ad. E., à l'âge de 87 ans.Il aura été l'un des grands leaders de sa génération, notamment à titre de président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, mais aussi à titre d'avocat, de professeur associé à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal et de l'Institut de recherche en coopération de l'Université de Sherbrooke, et comme administrateur de la Régie des rentes du Québec et de la Caisse de dépôt de placement du Québec. Il avait aussi à cœur le développement du coopératisme à l'extérieur de nos frontières et s'est impliqué notamment avec l'Alliance coopérative internationale, l'Association internationale des banques coopératives et Développement International Desjardins.Au cours de sa longue et très active carrière, il aura contribué à de nombreux débats sociaux et politiques, notamment lors du Sommet Économique de 1996, les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques (2003), à la Commision Bélanger Campeau (1990-91), à la Société d'implantation du CHUM ou à la tête du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires. Plus récemment, il oeuvrait à titre de président du Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques, de président du conseil de la Fondation Lionel-Groulx, de président du Mouvement démocratie et citoyenneté du Québec et au sein d'innombrables comités et causes qui ont fait valoir ses valeurs d'entraide, de respect et de don de soi.Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Dubois Béland, ses enfants: Pierre (Martine), Lucie, Louis (Kathy), Philippe (Valérie); ses beaux-enfants: Michelle, Daniel (Danièle), Marie-Claude (Dominique); ses petits-enfants: Catherine, Gustav, Alexandre, Olivier, Émilie, Anne-Sophie, Vincent, Marie-Hélène, Éric, Charles, Marc-Philippe, Benjamin, Arnaud, Guillaume, Marilou, Lucas et 7 arrière-petits-enfants, son frère Bernard (Micheline) et de nombreux neveux et nièces de ses feus frères et sœurs, Jean Béland, Robert Béland, Lucie Boisclair Béland et Hélène Jolicoeur Béland. La famille accueillera parents et amis pour un dernier hommage au :le jeudi 5 décembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h ainsi que le vendredi 6 décembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de dotation Claude Béland In Memoriam de la Fondation Desjardins dont les bourses serviront à encourager la responsabilité citoyenne. Pour faire un don :https://www.jedonneenligne.org/fondationdesjardins/MEMOIRECLAUDEBELAND/Pour plus d'information sur le fonds ou la Fondation Desjardins :fondation.desjardins@desjardins.com514-281-7171 ou 1-800-443-8611La direction des funérailles a été confiée