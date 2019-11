AUBIN, Laval



À Montréal, le 15 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Laval Aubin, époux de Madame Laurence Lapierre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Réjean (Bernice) et Marc (Amina), ses petits-enfants Zakaria et Inès, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières suivra au salon du complexe. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour leur soutien et les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié en sa mémoire.