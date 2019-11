BOISSINOT, Sylvie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 novembre 2019, à l'âge de 62 ans et 11 mois, est décédée madame Sylvie Boissinot, fille de feu madame Yolande Hamel et de feu monsieur Jacques Boissinot. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. La famille se recueillera en toute intimité. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicolas (Éloïse Champagne) et Jessica (Jean-Philip Rochon Paul); ses petites-filles: Maëka, Alys, Sarah-Ève, Maggie et Emy; ses sœurs: Lynn et Martine (Bertrand Dallaire); sa nièce Amélie (Patrick Allaire); ses ami(e)s proches: Sylvie, Pierre, Micheline et Christiane; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison des petites lucioles, 1805 avenue de la Ronde, Québec QC G1J 4E1, Téléphone: 418 527-6096 poste 200 Courriel: direction@petiteslucioles.ca Site web : https://www.petiteslucioles.ca/