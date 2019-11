7 attraits en Montérégie, neige ou pas

Puisque les conditions hivernales sont très variables en Montérégie, on ne peut donc toujours s’y fier pour glisser, patiner, faire de la raquette ou du ski de fond. Heureusement, il y a des attraits hors de l’ordinaire dans la région, neige ou pas. En voici 7, à retenir aussi pour les congés des Fêtes.

1. La Magie de l’Air

C’est le nom de l’entreprise qui offre des vols en montgolfière, même l’hiver, à Saint-Jean-sur-Richelieu et aux alentours. Selon la direction du vent, on survole des champs agricoles, le mont Saint-Grégoire ou le Richelieu. La vue est spectaculaire. Avec le ballon gonflé à l’air chaud, on flotte dans le ciel.

Vol de 45 à 75 minutes. Durée de l’activité: trois heures. Tarifs : 150 $ à 165 $ par personne. Passagers : de 1 à 4 par nacelle.

lamagiedelair.com

2. Oasis Surf

Au Quartier DIX30 à Brossard, débutants et habitués vont surfer dans un bassin intérieur où la vague est ajustée selon leur niveau à divers moments. Ambiance et décor exotique. Resto-bar avec vue sur les surfeurs. Menu inspiré des destinations de surf. Un bel endroit pour s’initier en préparation d’un voyage.

Initiation avec moniteur : 49 $ pour 30 minutes. À partir de 4 ans.

oasissurf.com

3. Bfly

Le cœur de cet attrait, situé aussi au Quartier DIX30, c’est la volière magique, illuminée et habitée de centaines de papillons, certains se posant sur nous. Ludique et interactif. Parc fantastique, avec module de jeux évoquant une forêt imaginaire. Escalade, parcours en arbres et labyrinthe de cristal.

Forfait aventure découverte (volière et parc fantastique) : 13 $ par adulte, 12 $ à 17 $ par enfant.

bfly.com

4. Canyon Escalade

À La Prairie, le centre d’escalade intérieur est l’un des plus grands au Québec. On y va en famille ou entre amis. Un cours d’introduction de trois heures est offert pour l’autonomie avec corde (minimum 14 ans). On pratique aussi l’escalade de bloc (minimum 12 ans). Sans corde. Expérience non requise. Matelas au sol.

Essai d’une heure sur les voies d’escalade (avec moniteur) : 27 $ par personne, jumelé avec d’autres (âge minimum: 4 ans).

canyonescalade.com

5. L’Électrium

Situé près de l’A30 à Sainte-Julie, ce centre d’interprétation d’Hydro-Québec nous fait découvrir l’électricité sous toutes ses formes. Le génie de l’hydroélectricité. Le générateur d’électricité statique de Van de Graaff nous faisant dresser les cheveux sur la tête. Une anguille électrique. Les champs magnétiques et plus.

Visite guidée gratuite. Âge : au moins 7 ans.

hydroquebec.com

6. Le Noah Spa

La station thermale de Venise-en-Québec, au bord de la baie Missisquoi, se distingue par son bassin dit eaunergique. Celui-ci est divisé en stations aux bienfaits distincts, avec jets de massage pour le dos, les jambes ou la nuque, par exemple. Hammam, sauna sec et bain-remous. Zones de détente

Accès le week-end : 60 $. Réservation requise. Minimum de 16 ans. Hébergement sur les lieux, à La Cache du Lac Champlain. Bistro au spa et resto avec fine cuisine à l’hôtel.

noah-spa.com

7. Les maisonnettes d’antan

Au mont Rigaud, la Sucrerie de la Montagne, ouverte à l’année, loue quatre maisonnettes anciennes restaurées, nous faisant vivre un voyage dans le temps. Selon les maisonnettes, on retrouve un poêle à bois, un foyer, un bain sur pattes ou une douche. Idéal pour un couple ou entre amis randonneurs.