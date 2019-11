DE LACHEVROTIÈRE, Simone



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 15 novembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Simone De Lachevrotière fille de feu monsieur Adrien De Lachevrotière et de madame Arthémise Petit. Elle était native de Pont-Rouge. Madame De Lachevrotière laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Fernande (feu Jean-Paul Jobin), feu Annette (feu André Julien), feu Marcel, feu Aimé (feu Georgette Piché), feu Madeleine (feu Aurélien Pépin), feu Yvette (feu Jean-Jacques Jackson) et feu Raymond; sa filleule Françoise Jackson (Francine Ouellet), Paul-André Jackson (Louiselle Veillette) et feu Marie-Odile Jackson; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de la villa bon chez soi, du RI du Château Bellevue de Donnacona et tout le personnel en gériatrie de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Madame De Lachevrotière ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 15h sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr Les formulaires seront disponibles à l'église.